Текущие данные по коронавирусу

Всего выявленных случаев — 1275 (на 16:00 15 апреля)

Выздоровевших — 107

Умерших — 4

Взятых на карантин — более 82 тысяч (22 тысячи — в стационарных условиях, более 60 тысяч — в домашних).

Динамика заболевания за месяц

С полной статистикой можно ознакомиться на отдельной странице «Газеты.uz».

Статистика по регионам

Данные Министерства здравоохранения за 8 апреля.

Хронология событий

15 марта

15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии был выявлен первый случай коронавируса в Узбекистане.

В тот же день на экстренном брифинге премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что гуляния на Навруз отменяются.

16 марта

Все школы, детские дошкольные организации и вузы закрываются на карантин. Первоначально ожидалось, что карантин продлится две недели.

Объявлено о закрытии кинотеатров, отмене массовых мероприятий и футбольных матчей.

Во всех государственных органах и негосударственных организациях поручено прекратить собрания.

Авиационное и автодорожное сообщение с другими государствами приостановлено.

Выезд иностранцев из Узбекистана и возвращение соотечественников осуществляется чартерными рейсами.

17 марта

Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев заверил, что дефицита продуктов не будет.

Приостановлены внутренние туристические туры.

Все религиозные конфессии отменили службы.

Отменены заседания в Законодательной палате Олий Мажлиса.

18 марта

Мобильные операторы открыли бесплатный доступ к информационным и образовательным сайтам.

19 марта

Закрылись детские игровые залы, дискотеки, дискобары, массажные салоны.

Ташкентский зоопарк закрылся на карантин.

Создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов.

20 марта

Суды временно прекратили прием граждан.

Международные пассажирские перевозки приостановлены на 40 дней.

21 марта

В Ташкенте решено построить три больницы для размещения больных с коронавирусом.

Закрываются заведения общественного питания и развлекательные объекты.

22 марта

В Ташкенте приостановлена работа общественного транспорта.

23 марта

Компании и организации Ташкента переходят на дистанционный режим работы.

Введен запрет на хождение без масок.

Закрываются все пограничные пункты пропуска. Выезд разрешен только иностранным гражданам.

Запрещены свадьбы и другие мероприятия с участием более 15 человек.

24 марта

Ташкент закрыт на въезд и выезд.

Все внутренние авиа- и ж/д рейсы отменены.

В Самарканде приостановлена работа общественного транспорта.

В Ташкенте приостановлена работа всех непродовольственных рынков и торговых центров.

Движение через перевал Камчик остановлено.

Призыв в армию отложен.

В Узбекистане разработаны тест-системы для выявления COVID-19.

25 марта

За хождение без масок введен штраф.

ГУВД Ташкента приостановило личный прием граждан. Обращения начали принимать в электронном виде и по телефонам горячей линии.

26 марта

Медперсоналу, работающему с пациентами с COVID-19, решено выплачивать компенсацию (от 5 до 25 млн сумов, инфицированным медработникам при лечении пациентов с коронавирусом — 100 млн сумов).

Наманган закрылся для всех видов транспорта.

Частным клиникам разрешено до 1 сентября оказывать услуги пациентам с коронавирусом на основании договора с Министерством здравоохранения за счет средств Антикризисного фонда.

Пенсии решено доставлять на дом.

27 марта

Андижан, Самарканд и Гулистан закрылись для всех видов транспорта.

Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса впервые провели заседание удаленно.

Собираться более трех человек запрещено. В общественных местах введено соблюдение социальной дистанции между людьми в 2 метра.

Движение всех видов транспорта между областями приостановлено.

28 марта

В Намангане объявлены выходные до 5 апреля.

30 марта

Введены ограничения на передвижение автомобилей в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями (только с разрешением и только в специально обозначенных случаях).

Все аэропорты страны закрылись до 20 апреля, авиасообщение полностью прекращено.

Кассы и обменные пункты за пределами банков приостановили работу.

1 апреля

Введены ограничения на оказание благотворительных акций нуждающимся.

Для помощи уязвимым категориям граждан создан Центр координации спонсорской деятельности при Министерстве по поддержке махалли и семьи.

Режим самоизоляции введен в Ташкенте, Нукусе и областных центрах.

3 апреля

Перечень бесплатных товаров для одиноких престарелых и людей с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе, увеличен. В него вошли одноразовые маски, антисептические средства и антибактериальное мыло.

6 апреля

Самоизоляция в Ташкенте, Нукусе и областных центрах стала обязательной. Запрещено покидать дома, кроме случаев крайней необходимости.

Ограничено передвижение на мототранспорте и велосипедах.

Граждан попросили вести дневники с записями своих контактов и передвижений для быстрой установки цепочки контактировавших и ограничения распространения вируса.

7 апреля

В Ташкенте организованы посты ДПС для контроля за передвижением транспорта и граждан.

Выгул собак разрешен один раз в день.

9 апреля

Алмалык, Ангрен, Чирчик и Янгиюль закрылись для въезда и выезда.

Выдача разрешений на передвижение автомобилей прекращена.

13 апреля

В Намангане и Учкургане введен запрет на передвижение транспорта и людей.

14 апреля

Объявлена фетва о проведении Рамадана. Верующих призвали проводить обряды дома.

Решено возобновить работу важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также строительство на крупных объектах.

Пенсии решено полностью зачислять на карты с мая и до стабилизации эпидемиологической ситуации. Сроки инвалидности граждан, истекшие в период карантина, автоматически (без освидетельствования) продлеваются на четыре месяца.

Статистика нарушений режима карантина

По данным МВД, с момента объявления карантина по 12 апреля в стране выявлено 55386 нарушений карантинного режима.





Экономика

Рост ВВП Узбекистана в первом квартале 2020 года, по предварительным данным, составил 4,1−4,4%. Промышленность выросла на 4%. Экспорт сократился на 11%, импорт — на 10%.

Всемирный банк ожидает снижение роста экономики Узбекистана с 5,6% по итогам 2019 года до 1,6% в 2020 году, Международный валютный фонд — до 1,8%, Азиатский банк развития — до 4,7%.

Антикризисный фонд

На 15 апреля поступления в Антикризисный фонд при Министерстве финансов составили почти 1,6 трлн сумов ($157,7 млн) за счет кредитных средств международных финансовых институтов и правительств в размере 998,3 млрд сумов ($98,6 млн), а также средств госбюджета Узбекистана — 598,5 млрд сумов ($59,1 млн).

Бизнес

Первый пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса был принят 19 марта. В него, в частности, вошли мораторий на налоговые проверки до конца года и отсрочка по уплате местных налогов на срок до 6 месяцев. Турфирмам и гостиницам разрешили приостановить взимание туристических сборов.

Спустя неделю бизнесу предоставили дополнительные льготы и преференции. Так, на время карантина не будет применяться повышенная ставка налога на имущество, запрещено объявлять компании банкротами и приостанавливать банковские счета предпринимателей. Кроме того, с предпринимателей не будет взиматься плата за аренду свыше 3600 объектов государственного имущества.

3 апреля президент подписал указ о новых мерах по поддержке бизнеса. Ряд налогоплательщиков перевели на ежеквартальную выплату НДС, снижена обязательная предоплата за газ и электроэнергию до 30%. Микрофирмы, малые предприятия и индивидуальные предприниматели получили право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) налогов до 1 октября.

Кредиты

До 1 млрд долларов запрошено у АБР на поддержку бизнеса.

Всемирный банк готов направить на укрепление системы здравоохранения Узбекистана 30 млн долларов. Еще 69,5 млн долларов планируется привлечь для финансовой поддержки населения со стороны других партнеров.

Исламский банк развития направил 17 млн долларов на оборудование новых клиник Узбекистана. Планируется проработать дополнительное финансирование для поддержки системы здравоохранения, предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 140 млн долларов.

Социальная сфера

Указом президента от 3 апреля автоматически на шесть месяцев продлено назначение пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, чьи сроки выплаты кончаются в марте-июне. Ожидается, что общее число получателей пособий вырастет с 596 тысяч до 719 тысяч.

Расширен перечень основных продуктов питания и товаров гигиены, которые получают одинокие престарелые и лица с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.

Родителям (лицам, их заменяющим, опекунам, попечителям), помещенным в карантин в связи с заражением коронавирусом или подозрением на заражение, а также лицам, ухаживающими за их ребенком в возрасте до 14 лет, выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы. Взятые под карантин также сохранят рабочие места и среднемесячный доход.

До 1 октября отсрочен срок уплаты процентов по кредитам предпринимателей и населения на общую сумму 19,5 трлн.

Принято решение не отключать население от коммунальных услуг за неуплату. За несвоевременную оплату не будут начисляться пени и штрафы, не будут подавать в суд на должников. Передвинуты сроки поверки счетчиков.

Кроме того, граждан в течение двух месяцев не будут отключать от интернета и телефонной связи за неоплату услуг.

Помощь нуждающимся

С 1 по 14 апреля Центры координации спонсорской деятельности обеспечили продуктами первой необходимости и лекарствами более 114,4 тысячи семей по всей стране. Из них:

Ташкент — 30 422;

Каракалпакстан — 12 025;

Андижанская область — 3240;

Бухарская область — 3735;

Джизакская область — 2575;

Навоийская область — 4301;

Наманганская область — 10 861;

Самаркандская область — 8 016;

Сырдарьинская область — 3024;

Сурхандарьинская область — 5648;

Ташкентская область — 18 665;

Ферганская область — 2909;

Хорезмская область — 3759;

Кашкадарьинская область — 5282.

Общая сумма, потраченная на комплекты продуктов первой необходимости, составила 11 млрд сумов.

Колл-центры, телефоны доверия и другие сервисы

1003 — круглосуточный колл-центр для вопросов, связанных с коронавирусом.

1197 — Центр координации спонсорской деятельности.

1198 — колл-центр Государственного налогового комитета для обращений по необоснованному повышению цен на товары первой необходимости.

Uydaqoling.uz — портал с информацией о сервисах и услугах, которыми можно воспользоваться дистанционно.

97 137−24−24 — телефон доверия по вопросам семейного насилия.

Коронавирус в Центральной Азии

По данным на 15 апреля случаев COVID-19 в Таджикистане и Туркменистане не зарегистрировано.