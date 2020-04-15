Текущие данные по коронавирусу
Всего выявленных случаев — 1275 (на 16:00 15 апреля)
Выздоровевших — 107
Умерших — 4
Взятых на карантин — более 82 тысяч (22 тысячи — в стационарных условиях, более 60 тысяч — в домашних).
Динамика заболевания за месяц
С полной статистикой можно ознакомиться на отдельной странице «Газеты.uz».
Статистика по регионам
Данные Министерства здравоохранения за 8 апреля.
Хронология событий
15 марта
- 15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии был выявлен первый случай коронавируса в Узбекистане.
- В тот же день на экстренном брифинге премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что гуляния на Навруз отменяются.
16 марта
- Все школы, детские дошкольные организации и вузы закрываются на карантин. Первоначально ожидалось, что карантин продлится две недели.
- Объявлено о закрытии кинотеатров, отмене массовых мероприятий и футбольных матчей.
- Во всех государственных органах и негосударственных организациях поручено прекратить собрания.
- Авиационное и автодорожное сообщение с другими государствами приостановлено.
- Выезд иностранцев из Узбекистана и возвращение соотечественников осуществляется чартерными рейсами.
17 марта
- Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев заверил, что дефицита продуктов не будет.
- Приостановлены внутренние туристические туры.
- Все религиозные конфессии отменили службы.
- Отменены заседания в Законодательной палате Олий Мажлиса.
18 марта
- Мобильные операторы открыли бесплатный доступ к информационным и образовательным сайтам.
19 марта
- Закрылись детские игровые залы, дискотеки, дискобары, массажные салоны.
- Ташкентский зоопарк закрылся на карантин.
- Создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов.
20 марта
- Суды временно прекратили прием граждан.
- Международные пассажирские перевозки приостановлены на 40 дней.
21 марта
- В Ташкенте решено построить три больницы для размещения больных с коронавирусом.
- Закрываются заведения общественного питания и развлекательные объекты.
22 марта
- В Ташкенте приостановлена работа общественного транспорта.
23 марта
- Компании и организации Ташкента переходят на дистанционный режим работы.
- Введен запрет на хождение без масок.
- Закрываются все пограничные пункты пропуска. Выезд разрешен только иностранным гражданам.
- Запрещены свадьбы и другие мероприятия с участием более 15 человек.
24 марта
- Ташкент закрыт на въезд и выезд.
- Все внутренние авиа- и ж/д рейсы отменены.
- В Самарканде приостановлена работа общественного транспорта.
- В Ташкенте приостановлена работа всех непродовольственных рынков и торговых центров.
- Движение через перевал Камчик остановлено.
- Призыв в армию отложен.
- В Узбекистане разработаны тест-системы для выявления COVID-19.
25 марта
- За хождение без масок введен штраф.
- ГУВД Ташкента приостановило личный прием граждан. Обращения начали принимать в электронном виде и по телефонам горячей линии.
26 марта
- Медперсоналу, работающему с пациентами с COVID-19, решено выплачивать компенсацию (от 5 до 25 млн сумов, инфицированным медработникам при лечении пациентов с коронавирусом — 100 млн сумов).
- Наманган закрылся для всех видов транспорта.
- Частным клиникам разрешено до 1 сентября оказывать услуги пациентам с коронавирусом на основании договора с Министерством здравоохранения за счет средств Антикризисного фонда.
- Пенсии решено доставлять на дом.
27 марта
- Андижан, Самарканд и Гулистан закрылись для всех видов транспорта.
- Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса впервые провели заседание удаленно.
- Собираться более трех человек запрещено. В общественных местах введено соблюдение социальной дистанции между людьми в 2 метра.
- Движение всех видов транспорта между областями приостановлено.
28 марта
В Намангане объявлены выходные до 5 апреля.
30 марта
- Введены ограничения на передвижение автомобилей в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями (только с разрешением и только в специально обозначенных случаях).
- Все аэропорты страны закрылись до 20 апреля, авиасообщение полностью прекращено.
- Кассы и обменные пункты за пределами банков приостановили работу.
1 апреля
- Введены ограничения на оказание благотворительных акций нуждающимся.
- Для помощи уязвимым категориям граждан создан Центр координации спонсорской деятельности при Министерстве по поддержке махалли и семьи.
- Режим самоизоляции введен в Ташкенте, Нукусе и областных центрах.
3 апреля
- Перечень бесплатных товаров для одиноких престарелых и людей с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе, увеличен. В него вошли одноразовые маски, антисептические средства и антибактериальное мыло.
6 апреля
- Самоизоляция в Ташкенте, Нукусе и областных центрах стала обязательной. Запрещено покидать дома, кроме случаев крайней необходимости.
- Ограничено передвижение на мототранспорте и велосипедах.
- Граждан попросили вести дневники с записями своих контактов и передвижений для быстрой установки цепочки контактировавших и ограничения распространения вируса.
7 апреля
- В Ташкенте организованы посты ДПС для контроля за передвижением транспорта и граждан.
- Выгул собак разрешен один раз в день.
9 апреля
- Алмалык, Ангрен, Чирчик и Янгиюль закрылись для въезда и выезда.
- Выдача разрешений на передвижение автомобилей прекращена.
13 апреля
- В Намангане и Учкургане введен запрет на передвижение транспорта и людей.
14 апреля
- Объявлена фетва о проведении Рамадана. Верующих призвали проводить обряды дома.
- Решено возобновить работу важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также строительство на крупных объектах.
- Пенсии решено полностью зачислять на карты с мая и до стабилизации эпидемиологической ситуации. Сроки инвалидности граждан, истекшие в период карантина, автоматически (без освидетельствования) продлеваются на четыре месяца.
Статистика нарушений режима карантина
По данным МВД, с момента объявления карантина по 12 апреля в стране выявлено 55386 нарушений карантинного режима.
Экономика
Рост ВВП Узбекистана в первом квартале 2020 года, по предварительным данным, составил 4,1−4,4%. Промышленность выросла на 4%. Экспорт сократился на 11%, импорт — на 10%.
Всемирный банк ожидает снижение роста экономики Узбекистана с 5,6% по итогам 2019 года до 1,6% в 2020 году, Международный валютный фонд — до 1,8%, Азиатский банк развития — до 4,7%.
Антикризисный фонд
На 15 апреля поступления в Антикризисный фонд при Министерстве финансов составили почти 1,6 трлн сумов ($157,7 млн) за счет кредитных средств международных финансовых институтов и правительств в размере 998,3 млрд сумов ($98,6 млн), а также средств госбюджета Узбекистана — 598,5 млрд сумов ($59,1 млн).
Бизнес
Первый пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса был принят 19 марта. В него, в частности, вошли мораторий на налоговые проверки до конца года и отсрочка по уплате местных налогов на срок до 6 месяцев. Турфирмам и гостиницам разрешили приостановить взимание туристических сборов.
Спустя неделю бизнесу предоставили дополнительные льготы и преференции. Так, на время карантина не будет применяться повышенная ставка налога на имущество, запрещено объявлять компании банкротами и приостанавливать банковские счета предпринимателей. Кроме того, с предпринимателей не будет взиматься плата за аренду свыше 3600 объектов государственного имущества.
3 апреля президент подписал указ о новых мерах по поддержке бизнеса. Ряд налогоплательщиков перевели на ежеквартальную выплату НДС, снижена обязательная предоплата за газ и электроэнергию до 30%. Микрофирмы, малые предприятия и индивидуальные предприниматели получили право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) налогов до 1 октября.
Кредиты
- До 1 млрд долларов запрошено у АБР на поддержку бизнеса.
- Всемирный банк готов направить на укрепление системы здравоохранения Узбекистана 30 млн долларов. Еще 69,5 млн долларов планируется привлечь для финансовой поддержки населения со стороны других партнеров.
- Исламский банк развития направил 17 млн долларов на оборудование новых клиник Узбекистана. Планируется проработать дополнительное финансирование для поддержки системы здравоохранения, предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 140 млн долларов.
Социальная сфера
Указом президента от 3 апреля автоматически на шесть месяцев продлено назначение пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, чьи сроки выплаты кончаются в марте-июне. Ожидается, что общее число получателей пособий вырастет с 596 тысяч до 719 тысяч.
Расширен перечень основных продуктов питания и товаров гигиены, которые получают одинокие престарелые и лица с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.
Родителям (лицам, их заменяющим, опекунам, попечителям), помещенным в карантин в связи с заражением коронавирусом или подозрением на заражение, а также лицам, ухаживающими за их ребенком в возрасте до 14 лет, выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы. Взятые под карантин также сохранят рабочие места и среднемесячный доход.
До 1 октября отсрочен срок уплаты процентов по кредитам предпринимателей и населения на общую сумму 19,5 трлн.
Принято решение не отключать население от коммунальных услуг за неуплату. За несвоевременную оплату не будут начисляться пени и штрафы, не будут подавать в суд на должников. Передвинуты сроки поверки счетчиков.
Кроме того, граждан в течение двух месяцев не будут отключать от интернета и телефонной связи за неоплату услуг.
Помощь нуждающимся
С 1 по 14 апреля Центры координации спонсорской деятельности обеспечили продуктами первой необходимости и лекарствами более 114,4 тысячи семей по всей стране. Из них:
- Ташкент — 30 422;
- Каракалпакстан — 12 025;
- Андижанская область — 3240;
- Бухарская область — 3735;
- Джизакская область — 2575;
- Навоийская область — 4301;
- Наманганская область — 10 861;
- Самаркандская область — 8 016;
- Сырдарьинская область — 3024;
- Сурхандарьинская область — 5648;
- Ташкентская область — 18 665;
- Ферганская область — 2909;
- Хорезмская область — 3759;
- Кашкадарьинская область — 5282.
Общая сумма, потраченная на комплекты продуктов первой необходимости, составила 11 млрд сумов.
Колл-центры, телефоны доверия и другие сервисы
1003 — круглосуточный колл-центр для вопросов, связанных с коронавирусом.
1197 — Центр координации спонсорской деятельности.
1198 — колл-центр Государственного налогового комитета для обращений по необоснованному повышению цен на товары первой необходимости.
Uydaqoling.uz — портал с информацией о сервисах и услугах, которыми можно воспользоваться дистанционно.
97 137−24−24 — телефон доверия по вопросам семейного насилия.
Коронавирус в Центральной Азии
По данным на 15 апреля случаев COVID-19 в Таджикистане и Туркменистане не зарегистрировано.
Марина Рахматуллина
Из-за карантина и ограничений, я не могу увидеться со своими родителями и помочь им. Они живут в другом конце города
Елена Королкова
Спасибо что дали инфо хоть за 8 апреля но видно где сколько больных