Текущие данные по коронавирусу

Всего выявленных случаев — 1275 (на 16:00 15 апреля)

Выздоровевших — 107

Умерших — 4

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Взятых на карантин — более 82 тысяч (22 тысячи — в стационарных условиях, более 60 тысяч — в домашних).

Динамика заболевания за месяц

С полной статистикой можно ознакомиться на отдельной странице «Газеты.uz».

Статистика по регионам

Данные Министерства здравоохранения за 8 апреля.

Хронология событий

15 марта

  • 15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии был выявлен первый случай коронавируса в Узбекистане.
  • В тот же день на экстренном брифинге премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что гуляния на Навруз отменяются.

16 марта

  • Все школы, детские дошкольные организации и вузы закрываются на карантин. Первоначально ожидалось, что карантин продлится две недели.
  • Объявлено о закрытии кинотеатров, отмене массовых мероприятий и футбольных матчей.
  • Во всех государственных органах и негосударственных организациях поручено прекратить собрания.
  • Авиационное и автодорожное сообщение с другими государствами приостановлено.
  • Выезд иностранцев из Узбекистана и возвращение соотечественников осуществляется чартерными рейсами.

17 марта

  • Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев заверил, что дефицита продуктов не будет.
  • Приостановлены внутренние туристические туры.
  • Все религиозные конфессии отменили службы.
  • Отменены заседания в Законодательной палате Олий Мажлиса.

18 марта

  • Мобильные операторы открыли бесплатный доступ к информационным и образовательным сайтам.

19 марта

  • Закрылись детские игровые залы, дискотеки, дискобары, массажные салоны.
  • Ташкентский зоопарк закрылся на карантин.
  • Создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов.

20 марта

21 марта

  • В Ташкенте решено построить три больницы для размещения больных с коронавирусом.
  • Закрываются заведения общественного питания и развлекательные объекты.

22 марта

23 марта

  • Компании и организации Ташкента переходят на дистанционный режим работы.
  • Введен запрет на хождение без масок.
  • Закрываются все пограничные пункты пропуска. Выезд разрешен только иностранным гражданам.
  • Запрещены свадьбы и другие мероприятия с участием более 15 человек.

24 марта

25 марта

  • За хождение без масок введен штраф.
  • ГУВД Ташкента приостановило личный прием граждан. Обращения начали принимать в электронном виде и по телефонам горячей линии.

26 марта

  • Медперсоналу, работающему с пациентами с COVID-19, решено выплачивать компенсацию (от 5 до 25 млн сумов, инфицированным медработникам при лечении пациентов с коронавирусом — 100 млн сумов).
  • Наманган закрылся для всех видов транспорта.
  • Частным клиникам разрешено до 1 сентября оказывать услуги пациентам с коронавирусом на основании договора с Министерством здравоохранения за счет средств Антикризисного фонда.
  • Пенсии решено доставлять на дом.

27 марта

  • Андижан, Самарканд и Гулистан закрылись для всех видов транспорта.
  • Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса впервые провели заседание удаленно.
  • Собираться более трех человек запрещено. В общественных местах введено соблюдение социальной дистанции между людьми в 2 метра.
  • Движение всех видов транспорта между областями приостановлено.

28 марта

30 марта

  • Введены ограничения на передвижение автомобилей в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями (только с разрешением и только в специально обозначенных случаях).
  • Все аэропорты страны закрылись до 20 апреля, авиасообщение полностью прекращено.
  • Кассы и обменные пункты за пределами банков приостановили работу.

1 апреля

  • Введены ограничения на оказание благотворительных акций нуждающимся.
  • Для помощи уязвимым категориям граждан создан Центр координации спонсорской деятельности при Министерстве по поддержке махалли и семьи.
  • Режим самоизоляции введен в Ташкенте, Нукусе и областных центрах.

3 апреля

  • Перечень бесплатных товаров для одиноких престарелых и людей с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе, увеличен. В него вошли одноразовые маски, антисептические средства и антибактериальное мыло.

6 апреля

  • Самоизоляция в Ташкенте, Нукусе и областных центрах стала обязательной. Запрещено покидать дома, кроме случаев крайней необходимости.
  • Ограничено передвижение на мототранспорте и велосипедах.
  • Граждан попросили вести дневники с записями своих контактов и передвижений для быстрой установки цепочки контактировавших и ограничения распространения вируса.

7 апреля

  • В Ташкенте организованы посты ДПС для контроля за передвижением транспорта и граждан.
  • Выгул собак разрешен один раз в день.

9 апреля

  • Алмалык, Ангрен, Чирчик и Янгиюль закрылись для въезда и выезда.
  • Выдача разрешений на передвижение автомобилей прекращена.

13 апреля

  • В Намангане и Учкургане введен запрет на передвижение транспорта и людей.

14 апреля

  • Объявлена фетва о проведении Рамадана. Верующих призвали проводить обряды дома.
  • Решено возобновить работу важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также строительство на крупных объектах.
  • Пенсии решено полностью зачислять на карты с мая и до стабилизации эпидемиологической ситуации. Сроки инвалидности граждан, истекшие в период карантина, автоматически (без освидетельствования) продлеваются на четыре месяца.

Статистика нарушений режима карантина

По данным МВД, с момента объявления карантина по 12 апреля в стране выявлено 55386 нарушений карантинного режима.


Экономика

Рост ВВП Узбекистана в первом квартале 2020 года, по предварительным данным, составил 4,1−4,4%. Промышленность выросла на 4%. Экспорт сократился на 11%, импорт — на 10%.

Всемирный банк ожидает снижение роста экономики Узбекистана с 5,6% по итогам 2019 года до 1,6% в 2020 году, Международный валютный фонд — до 1,8%, Азиатский банк развития — до 4,7%.

Антикризисный фонд

На 15 апреля поступления в Антикризисный фонд при Министерстве финансов составили почти 1,6 трлн сумов ($157,7 млн) за счет кредитных средств международных финансовых институтов и правительств в размере 998,3 млрд сумов ($98,6 млн), а также средств госбюджета Узбекистана — 598,5 млрд сумов ($59,1 млн).

Бизнес

Первый пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса был принят 19 марта. В него, в частности, вошли мораторий на налоговые проверки до конца года и отсрочка по уплате местных налогов на срок до 6 месяцев. Турфирмам и гостиницам разрешили приостановить взимание туристических сборов.

Спустя неделю бизнесу предоставили дополнительные льготы и преференции. Так, на время карантина не будет применяться повышенная ставка налога на имущество, запрещено объявлять компании банкротами и приостанавливать банковские счета предпринимателей. Кроме того, с предпринимателей не будет взиматься плата за аренду свыше 3600 объектов государственного имущества.

3 апреля президент подписал указ о новых мерах по поддержке бизнеса. Ряд налогоплательщиков перевели на ежеквартальную выплату НДС, снижена обязательная предоплата за газ и электроэнергию до 30%. Микрофирмы, малые предприятия и индивидуальные предприниматели получили право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) налогов до 1 октября.

Кредиты

  • До 1 млрд долларов запрошено у АБР на поддержку бизнеса.
  • Всемирный банк готов направить на укрепление системы здравоохранения Узбекистана 30 млн долларов. Еще 69,5 млн долларов планируется привлечь для финансовой поддержки населения со стороны других партнеров.
  • Исламский банк развития направил 17 млн долларов на оборудование новых клиник Узбекистана. Планируется проработать дополнительное финансирование для поддержки системы здравоохранения, предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 140 млн долларов.

Социальная сфера

Указом президента от 3 апреля автоматически на шесть месяцев продлено назначение пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, чьи сроки выплаты кончаются в марте-июне. Ожидается, что общее число получателей пособий вырастет с 596 тысяч до 719 тысяч.

Расширен перечень основных продуктов питания и товаров гигиены, которые получают одинокие престарелые и лица с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.

Родителям (лицам, их заменяющим, опекунам, попечителям), помещенным в карантин в связи с заражением коронавирусом или подозрением на заражение, а также лицам, ухаживающими за их ребенком в возрасте до 14 лет, выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы. Взятые под карантин также сохранят рабочие места и среднемесячный доход.

До 1 октября отсрочен срок уплаты процентов по кредитам предпринимателей и населения на общую сумму 19,5 трлн.

Принято решение не отключать население от коммунальных услуг за неуплату. За несвоевременную оплату не будут начисляться пени и штрафы, не будут подавать в суд на должников. Передвинуты сроки поверки счетчиков.

Кроме того, граждан в течение двух месяцев не будут отключать от интернета и телефонной связи за неоплату услуг.

Помощь нуждающимся

С 1 по 14 апреля Центры координации спонсорской деятельности обеспечили продуктами первой необходимости и лекарствами более 114,4 тысячи семей по всей стране. Из них:

  • Ташкент — 30 422;
  • Каракалпакстан — 12 025;
  • Андижанская область — 3240;
  • Бухарская область — 3735;
  • Джизакская область — 2575;
  • Навоийская область — 4301;
  • Наманганская область — 10 861;
  • Самаркандская область — 8 016;
  • Сырдарьинская область — 3024;
  • Сурхандарьинская область — 5648;
  • Ташкентская область — 18 665;
  • Ферганская область — 2909;
  • Хорезмская область — 3759;
  • Кашкадарьинская область — 5282.

Общая сумма, потраченная на комплекты продуктов первой необходимости, составила 11 млрд сумов.

Колл-центры, телефоны доверия и другие сервисы

1003 — круглосуточный колл-центр для вопросов, связанных с коронавирусом.

1197 — Центр координации спонсорской деятельности.

1198 — колл-центр Государственного налогового комитета для обращений по необоснованному повышению цен на товары первой необходимости.

Uydaqoling.uz — портал с информацией о сервисах и услугах, которыми можно воспользоваться дистанционно.

97 137−24−24 — телефон доверия по вопросам семейного насилия.

Коронавирус в Центральной Азии

По данным на 15 апреля случаев COVID-19 в Таджикистане и Туркменистане не зарегистрировано.