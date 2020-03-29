С 6:00 часов 30 марта до 20 апреля передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями будет разрешено только при наличии специального разрешения в виде стикера, выдаваемого центрами государственных услуг. Как сообщили в пресс-службе правительства Узбекистана, такое решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Разрешения выдаются только автотранспорту, используемому для следующих видов деятельности:

служебный автотранспорт организаций, занимающихся торговлей продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также личный транспорт лиц, на постоянной основе работающих в этих организациях;

транспортные средства юридических и физических лиц, занимающихся производством санитарно-гигиенических средств (средств защиты от коронавирусной инфекции и дезинфицирующих средств), и розничной торговлей, а также аптечной деятельностью;

транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к строительству больниц и скверов в Юкоричирчикском и Зангиатинском районах Ташкентской области, а также Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах Ташкента. При этом их работникам разрешено въезжать в Нукус, Ташкент и областные центры в централизованном порядке на автобусах (микроавтобусах).

Специальное разрешение не требуется для передвижения следующих автотранспортных средств:

транспортные средства сотрудников дипломатической службы Узбекистана и других стран, а также членов делегаций международных организаций, приглашенных Министерством иностранных дел Узбекистана;

транспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги населению и организациям (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация и другие);

транспорт организаций, оказывающих услуги связи, и перевозящий почтовые отправления компании «Узбекистон почтаси»;

служебный транспорт коммерческих банков;

транспортные средства организаций, оказывающих медицинские и эпидемиологические услуги;

транспорт правоохранительных органов, а также специальных и спасательных организаций.

транспорт категорий N 1, N 2 и N 3(грузовые автомобили) и транспорт категории М1(легковой автомобиль) — с одним пассажиром, перевозящий продукты сельского хозяйства;

1, 2 и 3(грузовые автомобили) и транспорт категории М1(легковой автомобиль) — с одним пассажиром, перевозящий продукты сельского хозяйства; транспортные средства хокимов и заместителей хокимов областей, городов и районов;

линейное такси, имеющее лицензию на перевозку пассажиров, в пределах административной территории, на которой оно зарегистрировано, для оказания курьерских услуг и услуг доставки ( без пассажиров );

); транспорт организаций доставки (кейтеринга), а также транспорт организаций по перевозке пассажиров, оказывающий услуги доставки;

личный транспорт, направляющийся в медицинское учреждение или возвращающийся из него в случаях, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи (беременность, телесные повреждения, другие угрожающие жизни ситуации);

специальный автотранспорт, обслуживающий церемонии похорон;

автотранспорт, сопровождаемый автомобилями дорожно-патрульной службы.

Выдача разрешений начнется с 9:00 29 марта. Другие транспортные средства, передвигающиеся на основании специального разрешения Министерства юстиции, могут передвигаться только в случаях, связанных с деятельностью этих учреждений и организаций. Использование указанных видов транспорта в личных целях запрещено.