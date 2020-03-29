С 6:00 часов 30 марта до 20 апреля передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями будет разрешено только при наличии специального разрешения в виде стикера, выдаваемого центрами государственных услуг. Как сообщили в пресс-службе правительства Узбекистана, такое решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
Разрешения выдаются только автотранспорту, используемому для следующих видов деятельности:
- служебный автотранспорт организаций, занимающихся торговлей продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также личный транспорт лиц, на постоянной основе работающих в этих организациях;
- транспортные средства юридических и физических лиц, занимающихся производством санитарно-гигиенических средств (средств защиты от коронавирусной инфекции и дезинфицирующих средств), и розничной торговлей, а также аптечной деятельностью;
- транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к строительству больниц и скверов в Юкоричирчикском и Зангиатинском районах Ташкентской области, а также Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах Ташкента. При этом их работникам разрешено въезжать в Нукус, Ташкент и областные центры в централизованном порядке на автобусах (микроавтобусах).
Специальное разрешение не требуется для передвижения следующих автотранспортных средств:
- транспортные средства сотрудников дипломатической службы Узбекистана и других стран, а также членов делегаций международных организаций, приглашенных Министерством иностранных дел Узбекистана;
- транспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги населению и организациям (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация и другие);
- транспорт организаций, оказывающих услуги связи, и перевозящий почтовые отправления компании «Узбекистон почтаси»;
- служебный транспорт коммерческих банков;
- транспортные средства организаций, оказывающих медицинские и эпидемиологические услуги;
- транспорт правоохранительных органов, а также специальных и спасательных организаций.
- транспорт категорий N1,N2 и N3(грузовые автомобили) и транспорт категории М1(легковой автомобиль) — с одним пассажиром, перевозящий продукты сельского хозяйства;
- транспортные средства хокимов и заместителей хокимов областей, городов и районов;
- линейное такси, имеющее лицензию на перевозку пассажиров, в пределах административной территории, на которой оно зарегистрировано, для оказания курьерских услуг и услуг доставки (без пассажиров);
- транспорт организаций доставки (кейтеринга), а также транспорт организаций по перевозке пассажиров, оказывающий услуги доставки;
- личный транспорт, направляющийся в медицинское учреждение или возвращающийся из него в случаях, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи (беременность, телесные повреждения, другие угрожающие жизни ситуации);
- специальный автотранспорт, обслуживающий церемонии похорон;
- автотранспорт, сопровождаемый автомобилями дорожно-патрульной службы.
Выдача разрешений начнется с 9:00 29 марта. Другие транспортные средства, передвигающиеся на основании специального разрешения Министерства юстиции, могут передвигаться только в случаях, связанных с деятельностью этих учреждений и организаций. Использование указанных видов транспорта в личных целях запрещено.
More Shedayane
Велосипед?
Timur Kim
И как мед персонал будет ездить на работу???
Артур Вагапов
А в поликлинику как? А за продуктами? А за подгузниками?
Дарья Акопова
а как же людям теперь продукты закупать? пешком по 5 км до базара ходить?
Даврон Пулатов
Что то перегибают палку..
Kos !
Отлично. дополните новость ответственностью, если она предусмотрена в случае нарушения данных правил
Hasan Davkarov
Я живу в Мирзаабаде, это не областной центр. Могу ли я ездить на своем авто по своему району?
Атхам Хайдаров
так что нам теперь делать? всем сидеть дома? — ок не проблема, только вот у кого нету денег/запасов, что им делать? Доктора (мед персонал) которым не будет предоставлен авто-транспорт будут сидеть дома?
Khurshidkhon Yodgarov
Как это за продуктами на такси
Farruh Turgunov
Сначала пусть гарантируют, что новых случаев привоза и безответственного распространения не будет, прежде чем такие жесткие меры принимать. Понятно, что хотят разом покончить с заразой, а если люди еще раз завезут вирус и распространят?
Game Account
А как будут сотрудники у которых работа продолжается добираться до работы?
Zokir Isakhodjaev
Газету. уз. Я могу взять стикер на свое личное авто? Как никак рядом с домом нет ни базара ни корзинки ни макро
Евгений Пясецкий
Чем личный автотранспорт то не угодил? И как быть, если ездить надо на лечение, обследование, ведь это не попадает в категорию экстренного случая?
A XXVII
Куда звонить по поводу разрешений если есть вопросы?