С 6:00 часов 30 марта до 20 апреля передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями будет разрешено только при наличии специального разрешения в виде стикера, выдаваемого центрами государственных услуг. Как сообщили в пресс-службе правительства Узбекистана, такое решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Разрешения выдаются только автотранспорту, используемому для следующих видов деятельности:

  • служебный автотранспорт организаций, занимающихся торговлей продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также личный транспорт лиц, на постоянной основе работающих в этих организациях;
  • транспортные средства юридических и физических лиц, занимающихся производством санитарно-гигиенических средств (средств защиты от коронавирусной инфекции и дезинфицирующих средств), и розничной торговлей, а также аптечной деятельностью;
  • транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к строительству больниц и скверов в Юкоричирчикском и Зангиатинском районах Ташкентской области, а также Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах Ташкента. При этом их работникам разрешено въезжать в Нукус, Ташкент и областные центры в централизованном порядке на автобусах (микроавтобусах).

Специальное разрешение не требуется для передвижения следующих автотранспортных средств:

  • транспортные средства сотрудников дипломатической службы Узбекистана и других стран, а также членов делегаций международных организаций, приглашенных Министерством иностранных дел Узбекистана;
  • транспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги населению и организациям (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация и другие);
  • транспорт организаций, оказывающих услуги связи, и перевозящий почтовые отправления компании «Узбекистон почтаси»;
  • служебный транспорт коммерческих банков;
  • транспортные средства организаций, оказывающих медицинские и эпидемиологические услуги;
  • транспорт правоохранительных органов, а также специальных и спасательных организаций.
  • транспорт категорий N1,N2 и N3(грузовые автомобили) и транспорт категории М1(легковой автомобиль) — с одним пассажиром, перевозящий продукты сельского хозяйства;
  • транспортные средства хокимов и заместителей хокимов областей, городов и районов;
  • линейное такси, имеющее лицензию на перевозку пассажиров, в пределах административной территории, на которой оно зарегистрировано, для оказания курьерских услуг и услуг доставки (без пассажиров);
  • транспорт организаций доставки (кейтеринга), а также транспорт организаций по перевозке пассажиров, оказывающий услуги доставки;
  • личный транспорт, направляющийся в медицинское учреждение или возвращающийся из него в случаях, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи (беременность, телесные повреждения, другие угрожающие жизни ситуации);
  • специальный автотранспорт, обслуживающий церемонии похорон;
  • автотранспорт, сопровождаемый автомобилями дорожно-патрульной службы.

Выдача разрешений начнется с 9:00 29 марта. Другие транспортные средства, передвигающиеся на основании специального разрешения Министерства юстиции, могут передвигаться только в случаях, связанных с деятельностью этих учреждений и организаций. Использование указанных видов транспорта в личных целях запрещено.

Реклама на Газета.uz