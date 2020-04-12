Начиная с 6:00 13 апреля в Намангане и Учкурганском районе Наманганской области, включая поселок Кайки, вводится запрет на движение любого автотранспорта, в том числе личного и служебного, мототранспорта (скутеров) и велосипедов, а также передвижение граждан.
Как сообщила пресс-служба областной администрации, эти ограничения внедряются согласно протоколу Специальной республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане.
Исключение составляют автотранспорт, который имеет право на передвижение согласно решению спецкомиссии, для использование которого не требуется разрешение, специализированные под грузовые перевозки автомобили Damas (Van и Labo) промышленных предприятий, транспорт производителей фармацевтической и продовольственной продукции (в том числе оказывающий услуги доставки и аутсорсинга), предприятий-экспортеров, а также привлеченные сотрудники и техника в сельском хозяйстве.
Гражданам разрешается один раз в день посещать торговые объекты в пределах 100 м от дома и покупать предметы первой необходимости — продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности.
В хокимияте предупредили граждан об ответственности согласно статье 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями) за выход на улицу «без причины — вопреки правилам и нормам, введенным в период карантина и обязательной самоизоляции».
Во время ограничений в Намангане, Учкурганском районе и поселке Кайки продолжат работу продуктовые магазины и аптеки, а также дехканские рынки «Чорсу» и «Яшил» в Намангане. В махалля будут организованы мобильные пункты торговли.
Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров в очередном видеообращении к населению сообщил, что в области число выявленных случаев коронавируса составило 65 (8 апреля было 51). Из пациентов 22 — мужчины, 43 — женщины. Одиннадцать из них — молодые люди в возрасте 18 лет, семь — пожилые (от 60 лет).
«Эта эпидемия не щадит ни молодых, ни пожилых. К сожалению, среди инфицированных есть и двухмесячный младенец», — отметил хоким.
По его словам, до недавнего времени администрация знала о инфицированных коронавирусом, дате и месте заражения, а также о первых и вторых контактировавших с ними лицах, и принимала оперативные меры, оказывала медицинскую помощь. Однако за последние три дня выявлено 6 пациентов с COVID-19, источник заражения которых неизвестен.
«К сожалению, эти граждане не знают, когда, где и от кого заразились [коронавирусом]. Во-вторых, встречаются случаи, когда у некоторых граждан повышенная температура, но они воспринимают ее как [симптом] простуды и пытаются заниматься самолечением. В результате эти граждане подвергают опасности не только себя, но и членов семьи. Они также повышают риск заражения медицинских работников, которые прибывают на помощь к ним, когда их состояние ухудшается», — отметил хоким.
Хайрулло Бозоров отметил, что за последние три дня такие случаи встречались в Намангане (3) и Учкурганском районе (1). Жители, заразившиеся коронавирусом, на протяжении нескольких дней оставались дома с повышенной температурой и не обращались за медицинской помощью.
«Сегодня состояние двух из этих четырех пациентов тяжелое. Двоих мы с утра (12 апреля) подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — сообщил он.
Александр Щетинин
А вот у нас в 100 метре от дома в магазинах во первых хлеб не возможно кушать который поставляют в эти магазины, во вторых нет такого ассортимента продуктов, а в третьих цена на продукты завышаются без угрызения совести.
Rust En
“согласно статье 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями) за выход на улицу „без причины — вопреки правилам и нормам, введенным в период карантина и обязательной самоизоляции““
Нет такого в статье 54, есть такое:
“Статья 54. Нарушение правил борьбы с эпидемиями.
Нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа..“
Какого черта они трактуют законы как им вздумается??
Через 2 дня это произойдет по всей республике. Теперь они будут решать за нас “выход на улицу „без причины““??
Mr. Freeman
Ну вот опять. Каким НПА руководствуется областная администрация? В каком НПА зарегистрирован режим карантина, на какой территории он действует? Опубликуйте этот протокол Спецкомиссии. Опубликуйте НПА о создании Спецкомиссии, об ее полномочиях. Публикуете только НПА про ответственность за “нарушения“. Как можно нарушить 54 ст. АК РУз, если НЕТ никакого НПА о вводе РЕЖИМА КАРАНТИНА здесь и сейчас. У СМИ ссылки на административные тг каналы, у этих каналов и сотрудников на местах ссылки на СМИ. Даже официальный канал Минюста “дал разъяснения“ ссылаясь только на Закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“. Еще раз, где ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ НПА о том, что карантин введен с такого-то числа? Еще и штрафовать народ умудряются. Позор, Минюст, позор.
Фаррух Илесов
А что,в радиусе у каждого дома 100метров от дома аптека или магазин?
Зида Ибрагимова
Откройте хозяйственные и строительные магазины хотя бы на день! Нужны предметы кое какие! А то жизнь совсем остановилась!!
Зачем??!! Сума сойти же можно!
От этой изоляции?
Артем Меликов
Скажите уже, когда в Ташкенте аналогичное введете, не надо томить. Только помните: это не поможет. Вы боретесь с ветряными мельницами, и вам придётся потом сильно исказить данные, чтобы найти оправдание своим неадекватным действиям!
Rust En
У нас вообще то режим самоизоляции, это должно быть по желанию человека, а обязательная изоляция только если введут официальный карантин или ЧП/ЧС.
ГДЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ-АКТ??
У нас правовое государство, почему меня незаконно ограничивают в моих конституционных правах?? Почему я не могу использовать право на передвижение? Номер НПА пожалуйста предоставьте! Почему я не могу использовать свое имущество (авто, велик, мопед), на каком основании меня ограничивают в моих правах??
Покажите НПА!
Isaac Kleiner
у нас хлеб никто не кушает — лепешки кушаем.
Вы вообще сами узбеки или нет? узбекский хлеб — это лепешка. лепешки пекут в тандырах.
никто не может гарантировать что если я выйду из дома в 15:23 — то в тандыре будет лепешка. а если газ отключат? а если ГНИ захочет проверить лицензию у лепешечника? а если муку не завезут, воду или свет отключат?
нам что вопреки здравому смыслу с ночи занимать очереди за хлебом?
---
чиновники вообще осознают что население тупо не готово к блокаде, потому что чиновники нас убеждали в обратном?
я не смогу на заднем дворе готовить плов, у меня нет джакузи как у Шварцнегерра.
да и запасы я делал осторожно, думая что карантин продлится всего две недели. уже 4 недели прошло, а по ходу карантин продлят еще на полмесяца?
---
если правительство, которое сидит в Ташкенте, ориентируется на то что Микро и Лукошко бесплатно доставляют продукты до порога — так дорогие мои, это только в Ташкенте.
никто из выше перечисленных ретейлеров не имеет бесплатной доставки в регионах.
в регионах НУЖНО выходить по несколько раз в день и проверять завезли товар или нет.
Таха Маха
А деньги кончились
Скоро спросят как нам ёлка и мы ответим последни морковка солью доедаем..