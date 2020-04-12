Начиная с 6:00 13 апреля в Намангане и Учкурганском районе Наманганской области, включая поселок Кайки, вводится запрет на движение любого автотранспорта, в том числе личного и служебного, мототранспорта (скутеров) и велосипедов, а также передвижение граждан.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, эти ограничения внедряются согласно протоколу Специальной республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане.

Исключение составляют автотранспорт, который имеет право на передвижение согласно решению спецкомиссии, для использование которого не требуется разрешение, специализированные под грузовые перевозки автомобили Damas (Van и Labo) промышленных предприятий, транспорт производителей фармацевтической и продовольственной продукции (в том числе оказывающий услуги доставки и аутсорсинга), предприятий-экспортеров, а также привлеченные сотрудники и техника в сельском хозяйстве.

Гражданам разрешается один раз в день посещать торговые объекты в пределах 100 м от дома и покупать предметы первой необходимости — продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности.

В хокимияте предупредили граждан об ответственности согласно статье 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями) за выход на улицу «без причины — вопреки правилам и нормам, введенным в период карантина и обязательной самоизоляции».

Во время ограничений в Намангане, Учкурганском районе и поселке Кайки продолжат работу продуктовые магазины и аптеки, а также дехканские рынки «Чорсу» и «Яшил» в Намангане. В махалля будут организованы мобильные пункты торговли.

Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров в очередном видеообращении к населению сообщил, что в области число выявленных случаев коронавируса составило 65 (8 апреля было 51). Из пациентов 22 — мужчины, 43 — женщины. Одиннадцать из них — молодые люди в возрасте 18 лет, семь — пожилые (от 60 лет).

«Эта эпидемия не щадит ни молодых, ни пожилых. К сожалению, среди инфицированных есть и двухмесячный младенец», — отметил хоким.

По его словам, до недавнего времени администрация знала о инфицированных коронавирусом, дате и месте заражения, а также о первых и вторых контактировавших с ними лицах, и принимала оперативные меры, оказывала медицинскую помощь. Однако за последние три дня выявлено 6 пациентов с COVID-19, источник заражения которых неизвестен.

«К сожалению, эти граждане не знают, когда, где и от кого заразились [коронавирусом]. Во-вторых, встречаются случаи, когда у некоторых граждан повышенная температура, но они воспринимают ее как [симптом] простуды и пытаются заниматься самолечением. В результате эти граждане подвергают опасности не только себя, но и членов семьи. Они также повышают риск заражения медицинских работников, которые прибывают на помощь к ним, когда их состояние ухудшается», — отметил хоким.

Хайрулло Бозоров отметил, что за последние три дня такие случаи встречались в Намангане (3) и Учкурганском районе (1). Жители, заразившиеся коронавирусом, на протяжении нескольких дней оставались дома с повышенной температурой и не обращались за медицинской помощью.

«Сегодня состояние двух из этих четырех пациентов тяжелое. Двоих мы с утра (12 апреля) подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — сообщил он.