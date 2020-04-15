Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса.

Аналитики прогнозируют спад глобального ВВП на 3% в 2020 году, что намного хуже показателей при финансовом кризисе 2008−2009 годов.

«Нынешний кризис не похож на предыдущие, — отметила в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат. […] Как и в случае с войной или политическим кризисом, совершенно неизвестно, когда пандемия закончится».

Она подчеркнула, что стимулирование совокупного спроса на этот раз не так актуально, поскольку кризис в значительной степени вызван вынужденными решениями властей ограничить работу различных секторов.

По прогнозу МВФ, развитые экономики ждет спад на 6,1% в этом году. Экономика США упадет на 5,9%, Еврозоны — на 7,5%, Японии — на 5,2%, а рост в Китае замедлится до 1,2%.

В целом, совокупные потери мирового ВВП за 2020 и 2021 годы от кризиса из-за пандемии могут составить около 9 триллионов долларов.

Согласно базовому сценарию МВФ, который предполагает, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, мировая экономика вырастет на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности и при политической поддержке.

Если пандемия затянется в 2020 году, то глобальная экономика в таком случае упадет на 6% в этом году. Если вспышка COVID-19 продолжится и в 2021 году, то мировой ВВП сократится на 8%.

МВФ прогнозирует, что рост ВВП Узбекистана сократится с 5,6% в 2019 году до 1,8% в 2020 году. При этом уже в 2021 году экономический рост может возобновиться и составить 7%.

ВВП Казахстана, по прогнозу, сократится на 2,5% в этом году (4,5% — в 2019), Кыргызстана — на 4% (4,5% — в 2019). Рост экономики Таджикистана составит 1% (7,5% — в 2019), Туркменистана — 1,8% (6,3% — в 2019).

Всемирный банк ожидает снижение роста экономики Узбекистана до 1,6% в 2020 году, Fitch Ratings — до 2%, Азиатский банк развития — до 4,7%.