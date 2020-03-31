Центральный банк Узбекистан предписал с 30 марта временно приостановить работу касс и пунктов обмена валюты, расположенных за пределами зданий коммерческих банков, подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе регулятора.

Исключение — организации, оказывающие гражданам неотложные услуги (например, кассы банков в центрах государственных услуг), банковская инфраструктура в зоне таможенной границы и мобильные кассы для распределения пенсий и пособий.

Банки должны прекратить предоставление всех отчетов (по согласованию с соответствующим департаментом ЦБ), за исключением отчетов по вопросам обеспечения стабильности банковской системы и реализации неотложных задач.

Откладывается внесение изменений и дополнений в действующие внутренние правила банков в соответствии с требованиями ЦБ.

Реклама на Газета.uz

Предписание также предусматривает перевод всех клиентов банков на дистанционное обслуживание.

Для обеспечения непрерывности деятельности банков ЦБ поручил принять меры, чтобы необходимый персонал посещал работу.

Об изменении в своей работе сообщили банки «Асака», «Туронбанк», «Трастбанк», «Алокабанк», «Хамкорбанк» и другие. Они, в частности, объявили также о приостановке работы международных денежных переводов, расположенных за пределами здания банка.

Пункты обмена валюты продолжат работать в зданиях самих банков. Кроме того, можно воспользоваться мобильными приложениями банков или банкоматами (карта их расположения).