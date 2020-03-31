Центральный банк Узбекистан предписал с 30 марта временно приостановить работу касс и пунктов обмена валюты, расположенных за пределами зданий коммерческих банков, подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе регулятора.

Исключение — организации, оказывающие гражданам неотложные услуги (например, кассы банков в центрах государственных услуг), банковская инфраструктура в зоне таможенной границы и мобильные кассы для распределения пенсий и пособий.

Банки должны прекратить предоставление всех отчетов (по согласованию с соответствующим департаментом ЦБ), за исключением отчетов по вопросам обеспечения стабильности банковской системы и реализации неотложных задач.

Откладывается внесение изменений и дополнений в действующие внутренние правила банков в соответствии с требованиями ЦБ.

Предписание также предусматривает перевод всех клиентов банков на дистанционное обслуживание.

Для обеспечения непрерывности деятельности банков ЦБ поручил принять меры, чтобы необходимый персонал посещал работу.

Об изменении в своей работе сообщили банки «Асака», «Туронбанк», «Трастбанк», «Алокабанк», «Хамкорбанк» и другие. Они, в частности, объявили также о приостановке работы международных денежных переводов, расположенных за пределами здания банка.

Пункты обмена валюты продолжат работать в зданиях самих банков. Кроме того, можно воспользоваться мобильными приложениями банков или банкоматами (карта их расположения).