Во второй половине недели, 25−29 июля, по Узбекистану ожидается очень жаркая погода, сообщил директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа в Facebook.

В дневные часы температура воздуха по большей части территории страны, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, будет повышаться до +40…+43 градусов, по югу и пустынной зоне — до +44…+45 градусов.

Местами ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20−23 м/с, с пыльным поземком.

Ранее синоптики Узгидромета разъясняли, как, согласно правилам Всемирной метеорологической организации, измеряется температура воздуха.

В прошлом году Министерство здравоохранения Узбекистана давало рекомендации, как легче перенести жару.