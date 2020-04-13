Министерство финансов и Министерство здравоохранения Узбекистана совместно со Всемирным банком представили проект экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.

В документе отмечается, что кризис, связанный со вспышкой COVID-19, создает риск для экономических и социальных преобразований переходного периода. Усиление ограничений на передвижения и экономическую деятельность оказывает значительное негативное влияние на уязвимые группы населения.

Реализация проекта включает в себя три компонента:

1. Укрепление национальной системы здравоохранения (29,5 млн долларов). Планируется закуп важнейшего оборудования, расходных материалов, средств связи и средств индивидуальной защиты для групп быстрого реагирования на областном и районном уровнях. Пятнадцать лабораторий будут оснащены тест-системами для диагностирования коронавируса.

Для ухода и лечения пациентов в тяжелом и критическом состоянии будет закупаться специальное медоборудование, включая аппараты ИВЛ, анализаторы газов крови, портативные рентгеновские установки и ангиокатетеры.

Для усиления работы по информированию о рисках заболевания будут разработаны новые стратегии коммуникаций.

2. Финансовая поддержка физических лиц и домохозяйств (69,5 млн долларов). В рамках этого направления планируется расширить систему временных денежных пособий малообеспеченным, увеличив охват населения социальной помощью за пределы 60 тысяч семей (уровень, установленный правительством до вспышки COVID-19).

Также намечено временно расширить и ослабить критерии определения граждан, имеющих право на денежные пособия по безработице, и для безработных граждан, зарегистрированных в центрах содействия занятости населения.

Кроме того, планируется предоставить работодателям субсидии на выплату зарплаты работникам, отправляемым в отпуск без содержания. «Это обеспечит работодателям альтернативу увольнения работников, так как они получат источник частичного финансирования затрат на выплату заработной платы», — отмечается в документе.

3. Поддержка административных и человеческих ресурсов, необходимых для реализации проекта (1 млн долларов). Этот компонент предусматривает финансирование затрат на персонал и консультантов, связанных с управлением проектом, закупками, техническим содействием и другое.

Ожидается, что Всемирный банк выделит на реализацию проекта 30 млн долларов, которые направят на закупку медоборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов. Оставшуюся сумму выделят другие партнеры.

Документ с окончательными проектными мероприятиями будет опубликован после одобрения проекта в ближайшее время.