Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян
Шоколад, сливочный сыр — невероятно вкусный десерт, с минимальным количеством шагов в процессе приготовления.
Чизкейк с инжиром
Сливочный чизкейк с инжиром на шоколадной основе станет идеальным дополнением к домашнему чаепитию, особенно осенью.
Ванильно-шоколадный чизкейк без выпечки
Нежный десерт, для приготовления которого не нужно ничего выпекать и раскатывать.
Лимонный чизкейк со сливками
Освежающий и мягкий лимонный десерт, прекрасно дополняющий семейное чаепитие.
Чизкейк-пахлава
Это удивительная комбинация двух вкусных десертов —чизкейка и пахлавы.
Кофейные мини-чизкейки
Нежные и ароматные мини-чизкейки со вкусом капучино.
Чизкейк «Мохито» без выпечки
Идеальный десерт на лето.
Японский чизкейк
Японский чизкейк также называется хлопковый чизкейк, ведь по своей структуре он лёгкий, воздушный и нежный.