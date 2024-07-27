Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян





Шоколад, сливочный сыр — невероятно вкусный десерт, с минимальным количеством шагов в процессе приготовления.

Чизкейк с инжиром





Сливочный чизкейк с инжиром на шоколадной основе станет идеальным дополнением к домашнему чаепитию, особенно осенью.

Ванильно-шоколадный чизкейк без выпечки





Нежный десерт, для приготовления которого не нужно ничего выпекать и раскатывать.

Лимонный чизкейк со сливками





Освежающий и мягкий лимонный десерт, прекрасно дополняющий семейное чаепитие.

Чизкейк-пахлава





Это удивительная комбинация двух вкусных десертов —чизкейка и пахлавы.

Кофейные мини-чизкейки





Нежные и ароматные мини-чизкейки со вкусом капучино.

Чизкейк «Мохито» без выпечки





Идеальный десерт на лето.

Японский чизкейк





Японский чизкейк также называется хлопковый чизкейк, ведь по своей структуре он лёгкий, воздушный и нежный.