Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 3 апреля утвердил новые меры по поддержке населения, отраслей экономики и предпринимателей в период коронавирусной пандемии. Ранее ряд льгот и преференций был введен указом главы государства от 19 марта.

Согласно документу, с 1 апреля по 31 декабря туроператоры, турагенты и субъекты сферы туризма, оказывающие гостиничные услуги (услуги по размещению), компания Uzbekistan Airways и ее структурные подразделения, Uzbekistan Airports и центр «Узаэронавигация»:

освобождаются от уплаты земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц;

уплачивают социальный налог по сниженной ставке в размере 1%.

Ожидается, что благодаря этому в их распоряжении останется 133,6 млрд сумов.

До конца года плательщики налога на добавленную стоимость (НДС), оборот которых не превышает 1 млрд сумов в месяц и применяющие электронные счета-фактуры, смогут перейти на ежеквартальную выплату НДС. За счет этого ожидается увеличение оборотных средств на 151, 9 млрд сумов.

До 31 декабря приостанавливается применение повышенных ставок налога на имущество и земельного налога по неиспользуемым производственным площадям, нежилым сооружениям, в том числе выявленных до 1 апреля, а также начисления пени и принятия мер принудительного взыскания задолженности по этим налогам.

Кроме того, приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для ИП, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантинных мероприятий, без необходимости сдачи свидетельства о государственной регистрации. Они должны будут уведомить о приостановлении деятельности налоговые службы через персональный кабинет налогоплательщика.

До 1 октября предоставляется право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) налогов с уведомлением налоговых органов микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою деятельность и (или) у которых сумма выручки от реализации товаров (услуг) сокращается более чем на 50% по сравнению со среднемесячным за первый квартал текущего года:

без подачи заявления органам государственной власти на местах по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу, налогу за пользование водными ресурсами — с последующей их уплатой равными долями в течение 12 месяцев;

по социальному налогу — с последующей его уплатой равными долями в течение 6 месяцев.

Действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акциза при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа сохраняются до конца года.

С 1 апреля снижается обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии с 100% до 30%.

Центральный банк обеспечит банки дополнительными ликвидными ресурсами в объеме 2,6 трлн сумов за счет облегчения требований по обязательным резервам. Регулятор также внедрит специальный механизм предоставления ликвидности со сроком до трех лет в сумме до 2 трлн сумов.

Указом президента от 19 марта была отсрочена задолженность по кредитам юрлиц в объеме 7,9 трлн сумов. Объем дополнительно реструктуризуемых платежей по кредитам организаций, столкнувшихся с финансовыми трудностями, составит дополнительно 7 трлн сумов. Объем пролонгируемых платежей по кредитам физических лиц и ИП, подлежащих погашению в последующие шесть месяцев, составляет 4,7 трлн сумов.

Центробанку поручено принять меры по созданию условий и упрощению процедур для:

предоставления коммерческими банками до 1 октября 2020 года кредитных каникул;

неприменения штрафных санкций и мер взыскания на залоговое обеспечение по просроченным кредитам заемщиков, на деятельность которых негативно воздействовал введенный режим карантина.

Сумма начисленных и отсроченных банками процентов по кредитам не включается в состав совокупного дохода при исчислении налога на прибыль в период предоставленной отсрочки.

До 1 октября Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности предоставит поручительство по кредитам предпринимателей с положительной кредитной историей на пополнение оборотных средств в размере до 75% (было 50%) включительно от суммы кредита, но не более 10 млрд сумов, вне зависимости от количества проектов.

Кроме того, фонд может предоставить компенсацию на покрытие процентных расходов по кредитам, выдаваемым бизнесу в сумах на пополнение оборотных средств с процентной ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки ЦБ, с сохранением установленных размеров компенсации.

С государственного фонда снимается ограничение по предоставлению одному заемщику одновременно и поручительства, и компенсации.

До 1 октября вводится мораторий на инициирование процедур банкротства и объявления банкротом предприятий, столкнувшихся с финансовыми затруднениями в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Сроки уплаты штрафов, примененных к лицам, помещенным под карантин (за исключением ответственности за нарушение правил карантина), продлеваются на период до окончания карантина.

До 1 октября разрешается оптовая реализация лекарств, изделий медицинского назначения и другой продукции, изготавливаемых в аптеках.

До конца года при предоставлении займа (финансовой помощи) без обязательств выплаты процентного дохода заимодавцу доход, определяемый на основе ставки рефинансирования (основной ставки ЦБ), не подлежит включению в состав совокупного дохода при исчислении налога на прибыль и налога с оборота и соответственно не подлежит налогообложению.

Документом также приостанавливается начисление и взыскание арендных платежей за использование госимущества предпринимателями, вынужденно приостановившими свою деятельность на период карантина.

Плательщики налога на прибыль вправе представлять справку о сумме авансовых платежей по налогу на прибыль начиная со второго квартала 2020 года исходя из ожидаемого объема, с отменой требования его исчисления по результатам предыдущего квартала. При выявлении фактов злоупотребления данным правом налоговые органы могут изменить представляемые справки об авансовых платежах по налогу на прибыль.

С 1 апреля налогоплательщики применяют льготы по НДС, предусмотренные решениями президента и Кабинета Министров, без условия направления высвобождаемых от налогообложения средств на определенные цели.

К лицам, продолжающие производственную деятельность, прикрепят службы санитарно-эпидемиологического контроля и учреждений здравоохранения для постоянного мониторинга за организацией условий для их работников. Более того, им продлят сроки выполнения инвестиционных обязательств.

Строительные материалы, необходимые для строительства медицинских и карантинных учреждений, а также товары, необходимые для их функционирования, до 31 декабря освобождаются от таможенных платежей, в том числе НДС.

Минфину поручено обеспечить ежемесячную компенсацию из Антикризисного фонда местным бюджетам выпадающих доходов в связи с предоставлением отсрочек (рассрочек) по уплате налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами.

Что это даст бизнесу

Фото: Министерство финансов. Нажмите для увеличения