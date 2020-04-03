Одинокие престарелые и лица с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе, в период карантина бесплатно получат 18 видов основных продуктов питания и товары гигиены, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу на видеоселекторном совещании.

Согласно указу президента от 3 апреля, перечень товаров на период действия карантина дополнен комплектами одноразовых масок, антисептических средств и антибактериальным мылом.

Сам перечень был утвержден постановлением Кабинета Министров в августе 2015 года «О мерах по дальнейшему усилению адресной социальной защиты и поддержки престарелых и инвалидов». Он включает:

Наименование товаров
(местный или импортный)

Единицы
измерения

Норма отпуска на человека
в месяц

1

Мука (высший сорт)

кг

3

2

Рис

кг

1

3

Крупа гречневая

кг

0,5

4

Макаронные изделия

кг

0,5

5

Говядина (без костей)

кг

1

6

Мясо домашней птицы

кг

1

7

Масло сливочное

кг

0,2

8

Яйца (штук)

шт

15

9

Сахар

кг

1

10

Масло подсолнечное

л

1

11

Чай зеленый или черный

кг

0,2

12

Банное (туалетное) мыло

кг

0,1

13

Хозяйственное мыло (65%)

кг

0,2

14

Стиральный порошок

кг

0,15

15

Подгузники для взрослых

шт

8

16Одноразовые маски


17Антисептические средств


18
Антибактериальное мыло


К одиноким престарелым и инвалидам относятся лица пенсионного возраста (мужчины, достигшие 60 лет, и женщины — 55 лет) и инвалиды I и II групп, нуждающиеся в постороннем уходе, не имеющие детей (в том числе приемных), за исключением несовершеннолетних или инвалидов, супруга (супруги) и родителей, за исключением престарелых или инвалидов, а также опекунов, попечителей и лиц, на которых судом возложены обязанности по содержанию престарелого или инвалида.

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Новым указом президента автоматически на шесть месяцев продлено назначение пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, чьи сроки выплаты кончаются в марте-июне. От адресатов не требуется вновь подавать заявления (не более срока достижения ребенком 2 лет и 14 лет соответственно). Ожидается, что общее число получателей пособий вырастет с 596 тысяч до 719 тысяч. Расходы в связи с продлением выплаты социальных пособий и материальной помощи покрываются за счет Антикризисного фонда.

В недельный срок должны быть внесены изменения в порядок назначения и выплаты социальных пособий, направленные на упрощение процедуры оценки нуждаемости семей в получении социальных пособий, в том числе:

  • сокращение документов, предоставляемых вместе с заявлением на получение пособия;
  • исключение из совокупных доходов семьи отдельных трансфертов, являющихся мерами государственной социальной поддержки, и другое.

Министерство по поддержке махалли и семьи и его территориальные подразделения должны наладить тесное взаимодействие с органами самоуправления граждан для обеспечения адресности назначения социальных пособий и материальной помощи, а также оперативно принимать меры по привлечению необходимого содействия для оказания помощи семьям, остро нуждающимся в социальной поддержке.