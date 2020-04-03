Одинокие престарелые и лица с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе, в период карантина бесплатно получат 18 видов основных продуктов питания и товары гигиены, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу на видеоселекторном совещании.

Согласно указу президента от 3 апреля, перечень товаров на период действия карантина дополнен комплектами одноразовых масок, антисептических средств и антибактериальным мылом.

Сам перечень был утвержден постановлением Кабинета Министров в августе 2015 года «О мерах по дальнейшему усилению адресной социальной защиты и поддержки престарелых и инвалидов». Он включает:

№ Наименование товаров

(местный или импортный) Единицы

измерения Норма отпуска на человека

в месяц 1 Мука (высший сорт) кг 3 2 Рис кг 1 3 Крупа гречневая кг 0,5 4 Макаронные изделия кг 0,5 5 Говядина (без костей) кг 1 6 Мясо домашней птицы кг 1 7 Масло сливочное кг 0,2 8 Яйца (штук) шт 15 9 Сахар кг 1 10 Масло подсолнечное л 1 11 Чай зеленый или черный кг 0,2 12 Банное (туалетное) мыло кг 0,1 13 Хозяйственное мыло (65%) кг 0,2 14 Стиральный порошок кг 0,15 15 Подгузники для взрослых шт 8 16 Одноразовые маски





17 Антисептические средств





18

Антибактериальное мыло







К одиноким престарелым и инвалидам относятся лица пенсионного возраста (мужчины, достигшие 60 лет, и женщины — 55 лет) и инвалиды I и II групп, нуждающиеся в постороннем уходе, не имеющие детей (в том числе приемных), за исключением несовершеннолетних или инвалидов, супруга (супруги) и родителей, за исключением престарелых или инвалидов, а также опекунов, попечителей и лиц, на которых судом возложены обязанности по содержанию престарелого или инвалида.

Новым указом президента автоматически на шесть месяцев продлено назначение пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, чьи сроки выплаты кончаются в марте-июне. От адресатов не требуется вновь подавать заявления (не более срока достижения ребенком 2 лет и 14 лет соответственно). Ожидается, что общее число получателей пособий вырастет с 596 тысяч до 719 тысяч. Расходы в связи с продлением выплаты социальных пособий и материальной помощи покрываются за счет Антикризисного фонда.

В недельный срок должны быть внесены изменения в порядок назначения и выплаты социальных пособий, направленные на упрощение процедуры оценки нуждаемости семей в получении социальных пособий, в том числе:

сокращение документов, предоставляемых вместе с заявлением на получение пособия;

исключение из совокупных доходов семьи отдельных трансфертов, являющихся мерами государственной социальной поддержки, и другое.

Министерство по поддержке махалли и семьи и его территориальные подразделения должны наладить тесное взаимодействие с органами самоуправления граждан для обеспечения адресности назначения социальных пособий и материальной помощи, а также оперативно принимать меры по привлечению необходимого содействия для оказания помощи семьям, остро нуждающимся в социальной поддержке.