Одинокие престарелые и лица с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе, в период карантина бесплатно получат 18 видов основных продуктов питания и товары гигиены, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу на видеоселекторном совещании.
Согласно указу президента от 3 апреля, перечень товаров на период действия карантина дополнен комплектами одноразовых масок, антисептических средств и антибактериальным мылом.
Сам перечень был утвержден постановлением Кабинета Министров в августе 2015 года «О мерах по дальнейшему усилению адресной социальной защиты и поддержки престарелых и инвалидов». Он включает:
№
Наименование товаров
Единицы
Норма отпуска на человека
1
Мука (высший сорт)
кг
3
2
Рис
кг
1
3
Крупа гречневая
кг
0,5
4
Макаронные изделия
кг
0,5
5
Говядина (без костей)
кг
1
6
Мясо домашней птицы
кг
1
7
Масло сливочное
кг
0,2
8
Яйца (штук)
шт
15
9
Сахар
кг
1
10
Масло подсолнечное
л
1
11
Чай зеленый или черный
кг
0,2
12
Банное (туалетное) мыло
кг
0,1
13
Хозяйственное мыло (65%)
кг
0,2
14
Стиральный порошок
кг
0,15
15
Подгузники для взрослых
шт
8
|16
|Одноразовые маски
|17
|Антисептические средств
|18
|Антибактериальное мыло
К одиноким престарелым и инвалидам относятся лица пенсионного возраста (мужчины, достигшие 60 лет, и женщины — 55 лет) и инвалиды I и II групп, нуждающиеся в постороннем уходе, не имеющие детей (в том числе приемных), за исключением несовершеннолетних или инвалидов, супруга (супруги) и родителей, за исключением престарелых или инвалидов, а также опекунов, попечителей и лиц, на которых судом возложены обязанности по содержанию престарелого или инвалида.
Новым указом президента автоматически на шесть месяцев продлено назначение пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, чьи сроки выплаты кончаются в марте-июне. От адресатов не требуется вновь подавать заявления (не более срока достижения ребенком 2 лет и 14 лет соответственно). Ожидается, что общее число получателей пособий вырастет с 596 тысяч до 719 тысяч. Расходы в связи с продлением выплаты социальных пособий и материальной помощи покрываются за счет Антикризисного фонда.
В недельный срок должны быть внесены изменения в порядок назначения и выплаты социальных пособий, направленные на упрощение процедуры оценки нуждаемости семей в получении социальных пособий, в том числе:
- сокращение документов, предоставляемых вместе с заявлением на получение пособия;
- исключение из совокупных доходов семьи отдельных трансфертов, являющихся мерами государственной социальной поддержки, и другое.
Министерство по поддержке махалли и семьи и его территориальные подразделения должны наладить тесное взаимодействие с органами самоуправления граждан для обеспечения адресности назначения социальных пособий и материальной помощи, а также оперативно принимать меры по привлечению необходимого содействия для оказания помощи семьям, остро нуждающимся в социальной поддержке.