Мобильный оператор Mobiuz предоставил нетарифицируемый интернет-трафик для посещения семи новостных сайтов, а также ряда информационно-образовательных ресурсов Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

До 1 мая оператор не будет тарифицировать посещения семи новостных сайтов:

«Мы надеемся, что у абонентов Mobiuz повысится осведомленность о самых последних новостях и появится больший доступ к данным по коронавирусу. Отечественные СМИ очень активно освещают данную тему, размещают информационно-аналитические материалы. Теперь знакомиться с ними можно, не переживая за расход мобильного интернет-трафика», — прокомментировала заместитель генерального директора Mobiuz по маркетингу и продажам Лола Филатова.

С прошлого года Mobiuz предоставил абонентам льготный доступ на информационно-образовательные сайты, такие как сайт Министерства народного образования (uzedu.uz, xtv.uz), портал Eduportal.uz, сайт Республиканской детской библиотеки Kitob.uz и другие ресурсы системы МНО: pm.xtv.uz, xt.uzedu.uz, stat.uzedu.uz, emis.uzedu.uz и kundalik.com (электронный дневник).

Теперь абоненты могут без расхода трафика также пользоваться образовательными возможностями ресурсов edumarket.uz, online-maktab.uz, talim.uzedu.uz, utube.uz и itschool.uz.

Накануне министр народного образования Шерзод Шерматов рекомендовал использовать вышеперечисленные ресурсы для самостоятельных занятий, пока школы закрыты на карантин.

Бесплатный доступ на веб-ресурсы, в том числе СМИ, не предоставляется при посещении сайтов и приложений, работающих через прокси-сервера (в том числе с VPN).

Mobiuz ранее также предоставил абонентам возможность бесплатно звонить на номер 1003 колл-центра Министерства здравоохранения, по которому круглосуточно можно обратиться по вопросам о коронавирусе.

Бесплатный доступ к ряду интернет-СМИ, в том числе «Газете.uz», также предоставил оператор Beeline Uzbekistan.