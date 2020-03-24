Призыв на срочную военную службу в Узбекистане отложен на неопределенное время в связи с введенным карантином из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили «Газете.uz» в Министерстве обороны.

Как отметили в Минобороны, эта мера направлена на минимизацию риска заражения COVID-19 на призывных пунктах, где собирается много людей.

В ведомстве заверили, что отсрочка не скажется на обороноспособности страны и военной подготовки армии.

Согласно постановлению президента, призыв в армию должен был пройти в марте-апреле.

По состоянию на 18:00 24 марта в Узбекистане зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом.