Генеральная прокуратура Узбекистана попросила граждан с 6 апреля начать вести дневники с записями своих контактов и передвижений, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В Генпрокуратуре создан межведомственный штаб, а в регионах — межведомственные рабочие группы. Они проводят следственные мероприятия с зараженными пациентами, определяют их эпидемиологический маршрут, выясняют, с кем, когда и где они вступали в контакт.

Данные о контактах и перемещениях, которые Генпрокуратура предлагает записывать в дневники, послужат, чтобы ограничить распространение заболевания.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Алишер Шадманов описал цепочку распространения коронавируса от одного человека другому. Он рассказал о некоторых случаях, когда инфекция передавалась от одного человека десяткам других, в том числе из-за нарушения карантинных требований.