Специальная республиканская комиссия и Специальный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 14 апреля приняли решение распространить ограничения, введенные для Ташкента, Нукуса и областных центров, на города Чирчик, Алмалык, Бекабад, Янгиюль и Чиназ Ташкентской области.

Кроме того, принято решение возобновить деятельность важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах. Соответствующие разрешения будут выдавать руководители территориальных штабов Специальной республиканской комиссии.

При этом на объектах должны соблюдаться правила санитарии и гигиены, а питание сотрудников должно быть организовано непосредственно на территории самих объектов.

Во вторник на совещании, посвященном задачам в сельском хозяйстве, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил: «Нам необходимо эффективно продолжать работу в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, других приоритетных отраслях экономики, в субъектах предпринимательства в регионах. Поскольку жизнь не стоит на месте. Утерянные сегодня время и возможность завтра уже не вернуть».