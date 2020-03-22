С 23 марта лицам без средств индивидуальной защиты (масок), посещающим общественные места в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, будет даваться предупреждение, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию Специальной республиканской комиссии по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан.
С 6:00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).
Виктор Бухараев
Сначало цены взвентили, а потом штраф?
Timur Bakiev
А где их взять???
Борис Халиков
Правильно!
Hurshid Maksumov
наконец то, а то на улицах все без масок