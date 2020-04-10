Исламский банк развития (ИБР) направил 17 млн долларов на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и изделий для создаваемых в Узбекистане новых клиник по борьбе с коронавирусом. Средства выделены из текущего портфеля кредитов ИБР в республике, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Видеопереговоры заместителя премьер-министра Узбекистана — министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова и президента ИБР Бандара Хаджара, на которых обсуждался этот вопрос, прошли 8 апреля.

ИБР готов предоставить Узбекистану и дополнительную поддержку — перенаправить сэкономленные средства банка в размере 46 млн долларов по инфраструктурным проектам на оснащение новых клиник для пациентов, инфицированных коронавирусом.

Президент ИБР заверил, что банк готов расширять содействие в этом направлении, в том числе используя возможности своих дочерних институтов, таких как Международная исламская торгово-финансовая корпорация, Исламская корпорация по развитию частного сектора и другие.

По итогам конференции стороны договорились проработать дополнительное финансирование со стороны ИБР для нужд системы здравоохранения и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане на общую сумму более 140 млн долларов.