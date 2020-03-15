15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданки Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19. Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения.

Как сообщил главный санитарный врач Узбекистана, директор агентства Бахром Алматов, за минувшие сутки (14 марта) в Узбекистан 38 авиарейсами прибыло 4800 человек, по железной дороге — 1860 человек, через другие пограничные пункты — 38 тысяч. Большинства из них прибыли из России, Казахстана и стран Европы. У всех из них была измерена температура тела.

До настоящего времени из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией до настоящего времени 7700 граждан, они находились на домашнем карантине. Из них по окончании двухнедельного срока 5600 граждан выведены из карантина, 2100 человек остаются под наблюдением врачей.

По факту выявления коронавируса проводятся эпидемиологическое расследование и противоэпидемические и профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции среди населения, сообщил Бахром Алматов. В этой работе участвуют представители МВД, Минздрава и других ведомств.

«Поводов для беспокойства в связи с данной ситуацией нет. Определены лица, бывшие в контакте с этим пациентом, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ней из Франции в Узбекистан, сейчас ведется работа по установлению мест их проживания и взятию их под медицинское наблюдение. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры», — заявил он.

Главный санитарный врач отметил, что несмотря на стремительное распространение коронавирусной инфекции в мире, у 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме, в отдельных случаях пациенты могут даже не замечать симптомов. У 15% пациентов болезнь протекает в средней форме и у 5% — в тяжелой. К последним преимущественно относятся люди с хроническими заболеваниями, в пожилом возрасте.

Бахром Алматов призвал население не поддаваться панике и уделять серьезное внимание соблюдению правил личной гигиены, содержать жилые помещения в чистоте, после пользования общественным транспортом применять обеззараживающие средства для рук и мыть руки с мылом.