15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданки Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19. Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения.
Как сообщил главный санитарный врач Узбекистана, директор агентства Бахром Алматов, за минувшие сутки (14 марта) в Узбекистан 38 авиарейсами прибыло 4800 человек, по железной дороге — 1860 человек, через другие пограничные пункты — 38 тысяч. Большинства из них прибыли из России, Казахстана и стран Европы. У всех из них была измерена температура тела.
До настоящего времени из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией до настоящего времени 7700 граждан, они находились на домашнем карантине. Из них по окончании двухнедельного срока 5600 граждан выведены из карантина, 2100 человек остаются под наблюдением врачей.
По факту выявления коронавируса проводятся эпидемиологическое расследование и противоэпидемические и профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции среди населения, сообщил Бахром Алматов. В этой работе участвуют представители МВД, Минздрава и других ведомств.
«Поводов для беспокойства в связи с данной ситуацией нет. Определены лица, бывшие в контакте с этим пациентом, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ней из Франции в Узбекистан, сейчас ведется работа по установлению мест их проживания и взятию их под медицинское наблюдение. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры», — заявил он.
Главный санитарный врач отметил, что несмотря на стремительное распространение коронавирусной инфекции в мире, у 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме, в отдельных случаях пациенты могут даже не замечать симптомов. У 15% пациентов болезнь протекает в средней форме и у 5% — в тяжелой. К последним преимущественно относятся люди с хроническими заболеваниями, в пожилом возрасте.
Бахром Алматов призвал население не поддаваться панике и уделять серьезное внимание соблюдению правил личной гигиены, содержать жилые помещения в чистоте, после пользования общественным транспортом применять обеззараживающие средства для рук и мыть руки с мылом.
Дастан Устаджалилов
Ожидаем закрытия границ с европой
Jamshid Ismatullaev
Оллох узи асрасин!
тофик гусейнов
Надеюсь остальных кто был с ним на борту и котактировал с ним изолировали ???
Сергей Привалов
Ну что, понеслась!
Вот сейчас самое время на официальном уровне, по всем СМИ, по которым только возможно, максимально давать разъяснения, что, как и почему, а не смски рассылать о необходимости мытья рук. Ведь не так страшен черт как его малюют. В большинстве совсем это обычный грипп. Важно не паниковать просто.
Власти наши дорогие, примите правильное решение. а не исрыком прикрывайтесь!
Егор Дорошенко
Ну чтож, будем следить за ходом лечения этого человека. Посмотрим, сможет ли наша узбекистанская медицина вылечить его.
Леша Максимович
Что сделали с людми у кого были изменены температура? Это значит они тоже заражены кароновирусом? Человек приехавший из Франции, наверно летел оттуда неодин, всех кто летел с ним , и вступали м ним в контакт тоже надо поместить на карантин!
Виктор Бухараев
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Daniel Nagay
АУ! МНО!
Давайте уже в школах объявим свободное посещение, осталось то одна неделя до каникул? Давайте побережёмся уже..
И давайте уже на дистанционку переводить хотя бы часть.. и школы разгрузим
Aziz Alimbaev
Куда поместили этого человека, где его содержат? Как быстро установили диагноз после его возвращения? Какие меры принимаются с людьми которые контактировали с этим человеком? Дайте информацию
Асхат Незаметдинов
Может уже пора вводить карантинные мероприятия для дальнейшего нераспространения инфекции. Отменить массовое скопление людей, занятия в школах и других образовательных учреждениях.
Лёлька Глазырина
Поводов для беспокойства нет…ведутся поиски места проживания…да они за день могли наконтактироваться с кучей народу…
Ashur Ashurov
Понеслась!!!
Dilnoza Tagaeva
пока Вы найдете контактных, они успеют заразить всех родных.. те в свою очередь.. других. 100 раз сказано.. не у всех симптомы. но он заражают др.. почему нельзя заранее делать выводы..!