С конвейера завода UzAuto Motors в Асаке Андижанской области сошёл последний в истории предприятия автомобиль Chevrolet Lacetti. Он стал 487104-м по счёту автомобилем обновлённой модели, выпущенной с 2013 года, известной как Gentra, сообщила пресс-служба компании. Сама модель выпускалась с 2008 года.

Сначала на заводе выпускались по 11222 машины в год, а в 2023 году этот показатель достиг 89565 автомобилей.

«За последние 10 лет он стал поистине народным автомобилем: множество людей выбрало его за надёжность и комфорт», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что Lacetti заняла «достойное место в сердце нашего народа» и поблагодарила всех клиентов и партнеров.

Последний автомобиль чёрного цвета с цифрой 487104 и надписью «Прощай, Lacetti» выехал с конвейера под аплодисменты сотрудников завода.

Напомним, автопроизводитель планировал прекратить выпуск Lacetti с января 2024 года в связи с политикой General Motors Global. Однако в связи с наличием комплектующие производство продолжилось ещё несколько месяцев.

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