Частным медицинским учреждениям временно разрешено оказывать услуги больным, зараженным коронавирусной инфекцией, следует из постановления президента «О дополнительных мерах по предупреждению широкого распространения коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан» от 26 марта.

Согласно документу, до 1 сентября 2020 года негосударственным медицинским организациям в порядке исключения разрешено оказывать медицинские услуги пациентам с коронавирусом COVID-19, отнесенным к числу инфекционных заболеваний, требующих принятия экстренных профилактических и противоэпидемиологических мер.

Срок может быть изменен Специальной республиканской комиссией но предупреждению распространения коронавируса в Узбекистане.

В постановлении отмечается, что частные клиники смогут оказывать услуги больным с коронавирусом исключительно на основе договоров, заключенных между Министерством здравоохранения. Расходы на их лечение будет покрываться за счет Антикризисного фонда при Министерстве финансов.

Минздрав определит список частных клиник, которые смогут оказывать медуслуги больным с COVID-19 без проведения конкурса (тендера).

Исходя из эпидемиологической обстановки по согласованию с частными клиниками могут использоваться их лабораторно-диагностические услуги.

В документе отмечается, что сегодня в Узбекистане создан резерв в 5000 койко-мест в государственных медучреждениях для борьбы с коронавирусом.

Антикризисный фонд в объеме 10 трлн сумов (более 1 млрд долларов) был создан указом президента от 19 марта для смягчения негативного воздействия пандемии на экономику страны . Из этой суммы 1 трлн сумов планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.