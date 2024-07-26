Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе высказался о предстоящей игре против Египта в рамках второго тура группового этапа Олимпийских игр-2024 во Франции. Матч состоится 27 июля в 20:00 на стадионе «Стад де ля Божуар» в Нанте.

«Главное, что все здоровы, но у нас есть одна потеря. Нашему защитнику Иброхимхалилу Юлдашеву (сыграл весь матч против Испании — ред.) пришлось покинуть сборную по семейным обстоятельствам. Но, несмотря на это, мы продолжаем тренировки по плану и постараемся выиграть завтрашний матч», — сказал он.

Наставник назвал сборную Египта одной из сильнейших команд Африки. Команды U-23 встречались в товарищеском матче в Ташкенте в ноябре прошлого года, тогда узбекистанцы проиграли со счётом 1:2, сыграв вдесятером после второго тайма.

«Мы играли с ними в прошлом году в Ташкенте. Мы хорошо знаем силы и возможности нашего противника. Соответственно, будем готовиться по нашему плану и использовать все шансы на победу», — заявил Тимур Кападзе.

Главный тренер сообщил, что команда проанализировала игру против Испании (1:2) и сделала необходимые выводы.

«По ходу игры в каких-то ситуациях мы играли лучше, а в каких-то моментах показывали свои слабости. Но, как я уже сказал, мы работаем над ошибками и сейчас мы сосредоточены на завтрашней игре. Остальные в команде здоровы, проблем нет. После ухода Иброхимхалила мы пытаемся зарегистрировать одного из наших запасных игроков. Мы направили запрос в оргкомитет по этому поводу и сейчас ждём ответа», — рассказал он.