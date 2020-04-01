С 1 апреля в Узбекистане временно ограничено оказание индивидуальных благотворительных акций по помощи уязвимым категориям граждан. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Кабинета Министров.

В заявлении комиссии приветствуется стремление большого числа граждан помочь нуждающимся, в частности, малообеспеченным семьям, одиноким пожилым и людям с инвалидностью: «На фоне борьбы с коронавирусом многие граждане и ряд общественных организаций, проявляя личную инициативу, организуют разные благотворительные акции».

В то же время, говорится в заявлении, такие акции увеличивают риск широкого распространения коронавируса среди населения. Кроме того, подчеркивается, что по всему миру пожилые входят в основную группу риска смерти от осложнений, связанных с коронавирусом.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, можно отметить, что индивидуальные благотворительные акции, организуемые в обход правил санитарии и гигиены, а также требований карантина, подвергают жизнь населения, особенно пожилых людей, серьезному риску», — подчеркивается в заявлении.

Помочь нуждающимся можно через специальный фонд и центр помощи при Министерстве по поддержке махалли и семьи.

«Газета.uz» ранее писала о том, на что следует обращать внимание для безопасной помощи нуждающимся.

С 1 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах Узбекистана введен режим самоизоляции. Гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома, кроме случаев крайней необходимости.