С 20 марта пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены на 40 дней, сообщило Министерство транспорта Узбекистана.

Такое решение приняла Республиканская специальная комиссия для подготовки программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территорию Узбекистана.

Ограничение не распространяется на грузовые перевозки автомобильным, воздушным, железнодорожным или речным транспортом, а также на товары внешней торговли.