Во время действия ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса потребителей не будут отключать от коммунальных услуг за долги, сообщили «Газете.uz» в пресс-службах Министерства жилищно-коммунального обслуживания и Министерства энергетики Узбекистана.

Заместитель министра ЖКО Назиржон Назиров ранее заявил, что для поддержки населения не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг водо- и теплоснабжающих организаций, а также предприятий по очистке сточных вод. На должников не будут подавать в суд и не будут отключать от водоснабжения.

В компании «Региональные электрические сети» также сообщили, что потребителей, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию, не будут отключать от сети.

Оплату за коммунальные услуги рекомендовано производить, не выходя из дома, через платежные системы и мобильные приложения.

Погасить накопившуюся задолженность нужно будет по окончании карантина.

Ранее мы писали, что по решению правительства потребителей в течение двух месяцев не будут отключать от доступа в интернет и телефонной связи за несвоевременную оплату услуг.