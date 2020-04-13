Комиссия по обеспечению гендерного равенства совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) и Центром поддержки гражданских инициатив запустили с 10 апреля телефон доверия по вопросам семейного насилия, сообщила пресс-служба Сената.

«Период карантина оказался временем серьезных испытаний для многих семей. В эти дни во всех странах мира наблюдается тенденция роста числа семейных конфликтов и разводов», — отмечается в сообщении.

Номера телефонов:

юриста: (+99897) 137−26−26;

(+99897) 137−26−26; психолога: (+998 97) 137−27−27;

(+998 97) 137−27−27; оператора службы: (+998 97) 137−24−24.

Служба работает ежедневно с 8:00 до 18:00 и будет действовать в течение трех месяцев на период карантина.