В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Ташкенте намечено построить три новые больницы. Их планируется сдать в эксплуатацию в течение месяца.

Этот вопрос обсуждался 19 марта на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии на экономику страны, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

На 20 марта в Узбекистане было выявлено 33 случая коронавируса COVID-19. С 21 марта в стране закрываются развлекательные объекты и пункты общепита, а с 23 марта запрещается проведение свадеб и других семейных мероприятий с участием большого числа людей.

Указом главы государства одобрено создание при Министерстве финансов Антикризисного фонда в объеме 10 трлн сумов, а также ряд мер для поддержки бизнеса, финансовой стабильности и социальной сферы.