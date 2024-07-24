В городе Чирчик Ташкентской области 19-летнюю девушку приговорили к 10 суткам ареста за оскорбление жителей областей. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

20 июля она в прямой трансляции в Instagram высказалась о жителях областей нецензурными словами и назвала их «харыпами». В решении суда отмечается, что она умышленно оскорбила честь и достоинство людей, проживающих в регионах, в ответ на написанные ей комментарии.

Когда к ней по месту жительства приехал инспектор профилактики для изучения ситуации, «девушка кричала на улице и нарушала общественный порядок и спокойствие граждан», говорится в сообщении.

В суде девушка заявила, что высказала оскорбительные слова в адрес жителей областей в ответ подписчикам, высказавшим негативное мнение, и искренне сожалеет об этом поступке. Девушка извинилась перед всеми и попросила суд смягчить наказание.

Чирчикский городской суд по уголовным делам назначил ей 10 суток ареста по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство).

Ранее другая девушка, назвавшая жителей областей «отвратительными существами», была оштрафована на 6,9 млн сумов. Ещё одна 21-летняя девушка получила 15 суток ареста за оскорбление жителей регионов.