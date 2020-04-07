В Ташкенте организованы стационарные посты дорожно-патрульной службы для контроля над соблюдением режима самоизоляции, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Напомним, решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом ранее введенный в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции с 6 апреля стал обязательным.





Всего стационарных постов в столице 61, на 42-х выставлены специальные автобусы патрульно-постовой службы, на остальных — так называемые кабинки ППС. Чтобы каждое автотранспортное средство в обязательном порядке проезжало через стационарные посты ДПС, вдоль Малой кольцевой автомобильной дороги закрыты 75 второстепенных дорог.

На постах несут службу сотрудники ГУВД Ташкента совместно с военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны Узбекистана.





Сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств следят за тем, чтобы граждане, особенно старше 65 лет, покидали места проживания (дома, квартиры), в том числе, на велосипедах и мотоскутерах, исключительно для покупки продуктов и лекарств или для выхода на работу.

Насколько необходимо выйти человеку из дома, сотрудники определяют, задавая вопрос о цели выхода. Те, кто отправляется на работу, должны предоставить справку с места работы (удостоверение). Те, кто вышел за продуктами или лекарствами, должны приобрести все необходимое в ближайших от дома магазинах, аптеках и вернуться домой, подчеркивает ГУВД.

Если человек под предлогом острой необходимости, введя таким образом сотрудников в заблуждение, будет бесцельно гулять или разъезжать по улицам, к нему будут применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 54 («Нарушение правил борьбы с эпидемиями») Кодекса об административной ответственности. Велосипеды (мотоскутеры, самокаты и т. п. ) в таких случаях будут временно изыматься.

В случаях, если пожилые родители родственники или знакомые нуждаются в продуктах или лекарствах, необходимо обращаться в Центр координации спонсорской деятельности, пишет пресс-служба ГУВД. Номера центра: 1197, 90−900−63−46, 71−210−01−15. Звонить можно только с 09:00 до 17:00 часов, требуется сообщить номер и серию паспорта нуждающегося, название махалли, где он проживает.

ГУВД подчеркивает, что сотрудники правоохранительных органов уполномочены останавливать граждан и задавать им вопросы о цели нахождения на улице, следить за передвижениями и изымать велосипеды, мотоскутеры, самокаты и прочее.

Владельцы собак могут выгуливать животное строго возле дома, после чего необходимо собрать экскременты в пакет и выбросить в мусорный бак, а затем вернуться домой. «В случае, если вы будете замечены с собакой на соседнем квартале, в другой махалле — к вам будет применены меры административного воздействия», — отмечает управление.

Правоохранители призвали население проявлять сознательность и гражданскую ответственность за здоровье сограждан. «Только дисциплинированность поможет нам справиться с пандемией коронавируса и не допустить высокой смертности, подобно тому, как происходило это в других странах, переживших и переживающих масштабное распространение заболевания», — резюмировали в ГУВД.