Центральный аппарат Главного управления внутренних дел Ташкента и его территориальные подразделения приостанавливают прием граждан и представителей юридических лиц в связи с введенным карантином из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Все обращения принимаются на электронную почту и через группу в Telegram:

ГУВД Ташкента: info@iibb.uz;

info@iibb.uz; Управление миграции и оформления гражданства: @passport_viza;

@passport_viza; Управление безопасности дорожного движения: yhxb.iibb.uz (на сайте есть раздел обращений граждан).

Обратиться также можно по телефонам: 71 281−93−34, 71 281−94−18 или по номеру «горячей линии» МВД 1102.

Сотрудникам Следственного управления при ГУВД столицы и его районных звеньев разрешено доставлять в органы внутренних дел участников уголовного процесса только для проведения неотложных следственных действий. При наличии технических возможностей все следственные действия должны проводиться в режиме видеоконференции без допуска в административные здания ОВД лиц, не являющихся участниками уголовного процесса.