Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 9 апреля провел совещание по вопросам работы банковской системы в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства. На нем обсуждены вопросы обеспечения стабильной деятельности банков, сохранения рабочих мест и доходов населения.

Указами президента от 19 марта и 3 апреля были приняты пакеты антикризисных мер для поддержки предпринимателей и населения. В частности, срок уплаты процентов по кредитам предпринимателей и населения на общую сумму 19,5 трлн сумов отсрочен до 1 октября.

Поставлена задача критически пересмотреть портфель проектов банков с учетом зарождающихся кризисных явлений в мировой экономике. Необходимо выявить долгосрочные проекты, реализация которых еще не началась, и заменить их новыми, которые начнут давать результат уже в этом году, отметил Шавкат Мирзиёев.

Банкам рекомендовано в приоритетном порядке направлять средства субъектам малого бизнеса на создание рабочих мест и на стимулирование самозанятости в домашних условиях.

В текущем году на финансирование программ обеспечения занятости намечено направить через «Агробанк», Народный банк и «Микрокредитбанк» 4 трлн сумов. Кроме того, через Антикризисный фонд будет направлено 500 млрд сумов в Государственный фонд по поддержке предпринимательской деятельности.

Ожидается, что эти средства дадут толчок множеству новых проектов. Президент отметил, что приоритет должен быть отдан проектам по укреплению продовольственной безопасности, в области сельского хозяйства, здравоохранения, малого бизнеса и предпринимательства.

Учитывая, что аграрные работы продолжаются в условиях карантина, банкам, закрепленным за отраслями сельского хозяйства, поручено расширить портфель проектов в данном направлении.

На прошлой неделе 24 банка объявили кредитные каникулы для физических лиц. Банкам рекомендовали принять и другие подобные решения, которые помогут укрепить доверие населения. Например, продлить вклады с истекшим сроком.

После завершения карантина многим предприятиям потребуются значительное время и средства для восстановления деятельности. В связи с этим Центральному банку поручено обеспечить ассигнование через банки 30 трлн сумов для пополнения оборотных средств производственных предприятий, чтобы они продолжали работать.

В случае необходимости следует наладить выдачу предприятиям кредитов и для выплаты заработной платы работникам, говорилось на совещании.

Отдельно обсуждены задачи по расширению перечня и охвата дистанционных услуг, оказываемых банками.