Туристическим компаниям, общественным организациям и крупным промышленным предприятиям рекомендовано приостановить мероприятия по развитию внутреннего туризма до стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Узбекистане. Такое решение принято 17 марта специальной комиссией Кабинета Министров, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

Все виды общественных мероприятий, которые планировалось провести на территории страны, международные мероприятия и спортивные соревнования, театральные, концертные и кинопрограммы будут приостановлены.

Согласно решению спецкомиссии, в случае возвращения авиа- и железнодорожных билетов, купленных для туристических целей, в том числе по внутренним направлениям, приходящихся на период карантина, покупателю будут полностью возвращены средства без штрафа или отсрочки.

В настоящее время совместно с рядом ответственных министерств и ведомств организован специальный штаб для информационной поддержки иностранных граждан, в том числе туристов, по вопросам, связанным с возвращением их в свою страну.