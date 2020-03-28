С 00:01 часов 30 марта до 00:01 часов 20 апреля все аэропорты Узбекистана приостанавливают свою работу, и полностью прекращается авиасообщение.

Такое решение в субботу приняла Специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса в стране.

С 24 марта Узбекистан полностью приостановил транспортное сообщение с другим странами, с этой же даты были остановлены все внутриреспубликанские железнодорожные и авиарейсы, однако чартерные рейсы продолжались для эвакуации граждан из других стран.