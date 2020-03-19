С 19 марта по всему Узбекистану приостанавливается деятельность детских игровых залов, дискотек и дискобаров, а также массажных салонов.

Как сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета, такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения коронавируса в Узбекистане.

«Просим бизнес-субъектов относиться с пониманием к принимаемым мерам. Населению в целях самозащиты настоятельно рекомендуем не посещать подобные заведения в период карантина», — говорится в сообщении.

Исполнение решения будет контролироваться государственной налоговой службой, органами внутренних дел и Национальной гвардией.

Ранее сообщалось о приостановке работы кинотеатров и театров, а также отмене футбольных матчей. С 19 марта закрыт Ташкентский зоопарк.