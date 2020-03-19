С 19 марта по всему Узбекистану приостанавливается деятельность детских игровых залов, дискотек и дискобаров, а также массажных салонов.
Как сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета, такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения коронавируса в Узбекистане.
«Просим бизнес-субъектов относиться с пониманием к принимаемым мерам. Населению в целях самозащиты настоятельно рекомендуем не посещать подобные заведения в период карантина», — говорится в сообщении.
Исполнение решения будет контролироваться государственной налоговой службой, органами внутренних дел и Национальной гвардией.
Ранее сообщалось о приостановке работы кинотеатров и театров, а также отмене футбольных матчей. С 19 марта закрыт Ташкентский зоопарк.
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И вообще неообходимо что бы продовцы во всех сферах надевали маски и перчатки
Анна Кадырова
Да всё нужно закрыть, оставить только аптеки, больницы и магазины некоторые.