Политика
Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября
ЦИК Узбекистана принял решение о проведении парламентских выборов и выборов депутатов в местные кенгаши 27 октября. Избирательная кампания стартует с 26 июля.
Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 26 июля вышел в краткосрочный трудовой отпуск.
Экономика
Автопроизводитель предлагает вернуть пошлины на ввоз электромобилей в Узбекистан
Глава компании ADM Jizzakh, производителя автомобилей KIA и Chery, который планирует освоить производство гибридных и электромобилей, предложил вернуть пошлины на импорт электромобилей в Узбекистан. Он также попросил вернуть порядок продажи автомобилей через официальных дилеров.
BYD Uzbekistan Factory прокомментировал тендер на ремонт 850 автомобилей
Компания BYD Uzbekistan Factory подтвердила, что часть автомобилей, повреждённых во время взрыва в Сергелийском районе Ташкента и транспортировки из Китая, была отобрана для ремонта. Предприятие ранее объявило тендер на ремонт 850 автомобилей. Машины реализуются среди структурных компаний отрасли.
СБДД нарушила закон о конкуренции — Комитет по конкуренции
Комитет по развитию конкуренции обнаружил нарушение закона о конкуренции при проведении СБДД МВД Узбекистана тендера на приобретение красок для дорожных знаков и продукции из стекла.
Последняя Chevrolet Lacetti сошла с конвейера UzAuto Motors (+видео)
На заводе UzAuto Motors произведён последний автомобиль Chevrolet Lacetti. С 2013 года, когда была представлена обновлённая версия (Gentra), он стал 487104-й по счёту такой машиной. Первую модель начали собирать в 2008 году.
Общество
Выходные в Узбекистане будут очень жаркими
Малооблачная и очень жаркая погода ожидается в эти выходные по Узбекистану. Воздух прогреется до +38…+43 градусов, по югу — до +45 градусов. В отдельных районах возможно усиление ветра.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (27 и 28 июля)
«Дэдпул и Росомаха» и ещё три кинопремьеры, кинопоказы под открытым небом, выставки, концерт Тахира Садыкова, звёздный фестиваль, тематические интеллектуальные игры, ярмарка ручных изделий, вечеринки, мастер-классы для детей и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Спорт
Наставник олимпийской Узбекистана по футболу — о матче против Египта
Олимпийская сборная Узбекистана по футболу знает силы и возможности Египта, с которым команда встретится во втором туре группового этапа Олимпиады, сообщил наставник сборной Тимур Кападзе. По его словам, расположение команды покинул один из игроков по семейным обстоятельствам.
Олимпиада-2024: Лучники Узбекистана вышли в 1/32 финала
25 июля стартовал первый отборочный тур по стрельбе из лука на Олимпийских играх. Зиёдахон Абдусатторова с личным рекордом заняла 34 место, Амирхан Садиков — 13 место. 31 июля они начнут борьбу за медали с 1/32 финала соревнований.
Мир
Во Франции в день открытия Олимпиады устроили диверсии на железных дорогах
Сеть французских железных дорог подверглась диверсиям в день открытия Олимпиады в Париже. Вандалы подожгли сигнальные шкафы на нескольких важных направлениях, что привело к серьёзному сбою в работе высокоскоростных поездов.
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