Политика

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Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября

ЦИК Узбекистана принял решение о проведении парламентских выборов и выборов депутатов в местные кенгаши 27 октября. Избирательная кампания стартует с 26 июля.

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Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 26 июля вышел в краткосрочный трудовой отпуск.

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Экономика

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Автопроизводитель предлагает вернуть пошлины на ввоз электромобилей в Узбекистан

Глава компании ADM Jizzakh, производителя автомобилей KIA и Chery, который планирует освоить производство гибридных и электромобилей, предложил вернуть пошлины на импорт электромобилей в Узбекистан. Он также попросил вернуть порядок продажи автомобилей через официальных дилеров.

дайджест

BYD Uzbekistan Factory прокомментировал тендер на ремонт 850 автомобилей

Компания BYD Uzbekistan Factory подтвердила, что часть автомобилей, повреждённых во время взрыва в Сергелийском районе Ташкента и транспортировки из Китая, была отобрана для ремонта. Предприятие ранее объявило тендер на ремонт 850 автомобилей. Машины реализуются среди структурных компаний отрасли.

дайджест

СБДД нарушила закон о конкуренции — Комитет по конкуренции

Комитет по развитию конкуренции обнаружил нарушение закона о конкуренции при проведении СБДД МВД Узбекистана тендера на приобретение красок для дорожных знаков и продукции из стекла.

дайджест

Последняя Chevrolet Lacetti сошла с конвейера UzAuto Motors (+видео)

На заводе UzAuto Motors произведён последний автомобиль Chevrolet Lacetti. С 2013 года, когда была представлена обновлённая версия (Gentra), он стал 487104-й по счёту такой машиной. Первую модель начали собирать в 2008 году.

Общество

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Выходные в Узбекистане будут очень жаркими

Малооблачная и очень жаркая погода ожидается в эти выходные по Узбекистану. Воздух прогреется до +38…+43 градусов, по югу — до +45 градусов. В отдельных районах возможно усиление ветра.

дайджест

Куда сходить на выходных в Ташкенте (27 и 28 июля)

«Дэдпул и Росомаха» и ещё три кинопремьеры, кинопоказы под открытым небом, выставки, концерт Тахира Садыкова, звёздный фестиваль, тематические интеллектуальные игры, ярмарка ручных изделий, вечеринки, мастер-классы для детей и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Спорт

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Наставник олимпийской Узбекистана по футболу — о матче против Египта

Олимпийская сборная Узбекистана по футболу знает силы и возможности Египта, с которым команда встретится во втором туре группового этапа Олимпиады, сообщил наставник сборной Тимур Кападзе. По его словам, расположение команды покинул один из игроков по семейным обстоятельствам.

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Олимпиада-2024: Лучники Узбекистана вышли в 1/32 финала

25 июля стартовал первый отборочный тур по стрельбе из лука на Олимпийских играх. Зиёдахон Абдусатторова с личным рекордом заняла 34 место, Амирхан Садиков — 13 место. 31 июля они начнут борьбу за медали с 1/32 финала соревнований.

Мир

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Во Франции в день открытия Олимпиады устроили диверсии на железных дорогах

Сеть французских железных дорог подверглась диверсиям в день открытия Олимпиады в Париже. Вандалы подожгли сигнальные шкафы на нескольких важных направлениях, что привело к серьёзному сбою в работе высокоскоростных поездов.

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