С 00:01 24 марта будет закрыт въезд и выезд из Ташкента всех видов транспорта, в том числе автобусов, автомобилей, авиационного и железнодорожного транспорта. Такое решение в понедельник приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Koronavirus Info.

Ограничение на въезд и выезд из столицы Узбекистана не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Ташкенте.

В сообщении говорится, что решение принято в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения коронавируса COVID-19 по территории республики.