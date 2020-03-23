С 00:01 24 марта будет закрыт въезд и выезд из Ташкента всех видов транспорта, в том числе автобусов, автомобилей, авиационного и железнодорожного транспорта. Такое решение в понедельник приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Koronavirus Info.
Ограничение на въезд и выезд из столицы Узбекистана не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Ташкенте.
В сообщении говорится, что решение принято в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения коронавируса COVID-19 по территории республики.
bah bah
Это ограничение надо было ввести 1-1,5 мес назад! Не только транспорта, но и передвигающихся людей. Они высаживаются у запрещенного шлагбаума, при въезде в город, пешим переходят 100-150 метров, где их поджидают перевозчики-таксисты и доставляют их в город! В итоге закрытие въезда и выезда сводиться на нет!
Владимир Краснов
У меня возникает вопрос. Могу ли я выехать из Ташкента и поехать в Чирчик? При условии регистрации в Ташкенте.
Bobirjon Zakirov
давно пора
Artem Tom
Прошу ГУВД города Ташкента разъяснить порядок выезда и въезда в Ташкент лиц, имеющих постоянную прописку. Какие документы нужно с собой брать, как будет осуществляться проверка на въездах в город, и так далее.
hilal kara
Все правильно сделали!!!
Dil'murad Ibragimov
В Феврале нужно было закрывать!!! А не после того как вирус уже пустили!