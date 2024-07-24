Сборная Узбекистана начнёт своё выступление на Олимпийских играх во Франции с футбольного матча против Испании. Встреча начнётся 24 июля в 18:00 по ташкентскому времени на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Футболисты Узбекистана сыграют в белой форме.

Сборные будут представлены игроками до 23 лет (родились после 1 января 2001 года). В заявку сборной могут быть включены три игрока старше этого возраста, Узбекистан выбрал Элдора Шомуродова, Остона Урунова и Хусниддина Аликулова (полный состав).

В группе С после Испании Узбекистан сыграет с Египтом 27 июля (20:00), а третий матч будет против Доминиканской Республики 30 июля (18:00).

Олимпийская команда прибыла во Францию 11 июля. 15 июля планировался закрытый матч против Гвинеи, но вместо неё соперником стал футбольный клуб из второго Национального дивизиона Франции RC Grasse, который узбекистанцы победили со счётом 5:0 (голы забили Остон Урунов, Умарали Рахмоналиев, Мухаммадкодир Хамралиев и дубль — Алишер Одилов).

18 июля Узбекистан в тренировочном матче победил Новую Зеландию со счётом 3:1, дубль оформил Хусайн Норчаев, также отличился Остон Урунов.

Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров оценил соперников сборной Узбекистана и фаворитов турнира.

Впервые в истории делегации Узбекистана на Олимпиаду 90 атлетов завоевали 75 путёвок по 19 видам спорта. На предстоящих Играх узбекистанцы дебютируют по таким видам спорта, как, футбол, стрельба из лука, прыжки в воду и женская борьба. Официально Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.