Указом президента Узбекистана от 19 марта при Министерстве финансов был создан Антикризисный фонд в объеме 10 трлн сумов. В Минфине отчитались о доходах и расходах фонда за прошедший период.

Доходы фонда в размере 1,596 трлн сумов ($157,7 млн) были сформированы за счет кредитных средств международных финансовых институтов и правительств в размере 998,3 млрд сумов ($98,6 млн), а также средств госбюджета Узбекистана — 598,5 млрд сумов ($59,1 млн).

Из фонда было израсходовано 756 млрд сумов ($74,7 млн).

Строительство и оснащение больниц

Больше всего средств направлено на строительство больниц, карантинных учреждений и их оснащение — 411 млрд сумов. Из этой суммы 286 млрд сумов пришлось на специализированные больницы на 10 тысяч мест, 111 млрд сумов — временную карантинную зону на 20 тысяч человек, 10 млрд сумов — реконструкцию диагностической лаборатории, 4 млрд сумов — медицинские принадлежности, оборудование, инвентарь, лекарства, дезинфекцию.

Агентство санэпидблагополучия

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия получило из Антикризисного фонда 226 млрд сумов. Из них 123 млрд сумов потрачены на покупку тест-систем, реактивов и защитных средств. В региональные центры направлено 93 млрд сумов, в частности, 72 млрд сумов — на зарплату сотрудников карантинных учреждений, питание, гигиенические товары и другие расходы, 14 млрд сумов — на дезинфекцию общественных мест, 7 млрд сумов — на другие мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, расходы на дневные надбавки и поощрение медицинских работников, привлеченных на лечение пациентов с коронавирусом, составили 10 млрд сумов.

Социальная сфера

Из средств Антикризисного фонда на социальную сферу направлено 117 млрд сумов, включая 30 млрд сумов — для Совета Федерации профсоюзов и поддержки женщин в малообеспеченных семьях, 50 млрд сумов — в Фонд общественных работ при Минтруда и для привлечения на временные работы незанятого населения, 26 млрд сумов — на социальные пособия, 11 млрд сумов — на выплату зарплаты сотрудников Ташкентского метрополитена и компании «Тошшахартрансхизмат».

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