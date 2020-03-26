С 00:01 27 марта будет закрыт въезд и выезд из Андижана для всех видов транспорта, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей. Такое решение в четверг принял хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Ограничение на въезд и выезд из Андижана не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, работающие в Андижане, а также ответственные лица, закрепленные за районами отдельным поручением хокима области.

При отсутствии необходимости на время карантина будет приостановлено движение транспортных средств. Другие меры:

на въезде в Андижан будут созданы временные посты и усилен надзор;

посты будут обеспечены специалистами, тепловизорами и антисептиками;

грузовые автомобили, въезжающие или выезжающие из города, подлежат обязательной дезинфекции;

для строителей, работников и инженеров в сфере благоустройства и строительства будут организованы общежития;

в течение двух месяцев потребителей не будут отключать от коммунальных услуг (газа, питьевая вода, электричество) и телефонной связи за несвоевременную оплату;

ввоз сельскохозяйственной и пищевой продукции на дехканские рынки и продуктовые магазины, а также лекарств и антисептиков в аптеки производится по специальному разрешению после дезинфекции грузовых автомобилей и продуктов.

При обнаружении признаков коронавируса или наличии вопросов об этом заболевании хокимият просит жителей области звонить по номерам: (74) 228−25−67, (74) 227−60−09.

На момент публикации материала число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане составляло 65. На карантин в Андижанской области помещены 2182 человека (604 — дома, 1578 — в медучреждениях).

Ранее Ташкент и Наманган были также полностью закрыты для всех видов транспорта. Все внутренние рейсы по стране отменены.