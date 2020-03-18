Мероприятия в Законодательной палате Узбекистана, включая проведение правительственного часа, запланированного на 7 апреля, временно отменены. Такое решение принято в рамках профилактики коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Работа депутатского корпуса при этом продолжается, отметили в Законодательной палате. Во фракциях политических партий и комитетах нижней палаты идет рассмотрение проектов законов, которые в том числе обсуждаются в группах в Telegram.

По одному депутату с каждой фракции также отправили министру занятости и трудовых отношений запрос касательно оплаты труда работников, которые из-за карантина в образовательных учреждениях вынуждены брать больничные для заботы о своих детях. В таких ситуациях должна сохраняться заработная плата сотрудников, однако наблюдаются случаи, когда им дают отпуск без содержания.

В нижней палате парламента пообещали опубликовать ответ Минтруда на этот депутатский запрос на сайте Законодательной палаты.