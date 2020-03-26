Административный центр Сырдарьинской области город Гулистан с 00:01 27 марта закрывается для въезда всех видов транспорта, сообщило Министерство транспорта Узбекистана со ссылкой на областное УВД.

Въезд в город разрешен для транспорта, перевозящего грузы, граждан, постоянно проживающих (зарегистрированных в Гулистане), работающих руководителей и сотрудников органов власти, правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинского персонала, сотрудников центра санэпидблагополучия и ответственных лиц, закрепленных за районами области.

Въезд и выезд из Гулистана будет доступен только по двум направлениям — через посты возле путепровода на улице Гулистан и на улице Хондамир. Транспорт и граждане будут подвергаться дезинфекции.

Ташкент был закрыт для въезда и выезда все видов автотранспорта с 24 марта. Затем был закрыт ряд других областных центров.