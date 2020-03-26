Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в четверг указал на необходимость предоставить бизнесу еще больше удобств. Ранее ряд льгот и преференций был введен указом от 19 марта.
В срок до 1 октября не будет применяться повышенная ставка налога на имущество и земельного налога по неиспользуемым объектам предпринимателей.
До 1 ноября предприятия, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, не будут объявляться банкротами.
В период карантина с субъектов предпринимательства не будет взиматься плата за аренду свыше 3600 объектов государственного имущества.
Вместе с тем на шесть месяцев продлевается срок исполнения инвестиционных обязательств по всем проектам.
Запрещается приостановление банковского счета предпринимателей в период карантина.
Кроме того, временно отменяется лицензирование услуг по доставке и перевозке товаров.