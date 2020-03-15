Национального агентство «Узбеккино» приостанавливает работу всех кинотеатров в Узбекистане в рамках мер, предпринимаемым правительством для предупреждения распространения коронавируса Covid-19, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства.

«Узбеккино» предлагает гражданам альтернативу — разрабатывается проект для включения в эфирные сетки государственных и негосударственных телеканалов документальных, художественных и анимационных фильмов и сериалов, которые демонстрируются в кинотеатрах.

Согласно проекту, кинофонд агентства сформировал специальный пакет из кинофильмов, документальных фильмов, мультфильмов и другой кинопродукции, который на безвозмездной основе будет передан телеканалам для демонстрации по телевидению.

Заместитель генерального директора Профессиональной футбольного лиги (ПФЛ) Диёр Имомходжаев сообщил, что с 16 марта будут отменены все футбольные матчи. Без отдельного поручения нельзя проводить футбольные игры.

Рынки Ташкента продолжат работать в прежнем режиме, сообщила пресс-служба хокимията столицы.