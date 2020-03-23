Авиакомпания Uzbekistan Airways отменяет все внутриреспубликанские авиарейсы с 00:01 24 марта на неопределённый период, говорится в сообщении перевозчика.

Компания попросила отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и сообщила о возможности перебронирования авиабилетов на любую дату после восстановления рейсов.

МИД Узбекистана также предупредил, что из-за пребывания экипажей авиакомпании на карантине после возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан из страны откладываются на три дня.

Ранее мы писали, что с этой же даты ограничивается въезд и выезд из Ташкента всех видов транспорта, в том числе авиационного, автомобильного и железнодорожного.

В компании «Узбекистон темир йуллари» сообщили, что пассажиры, которые приобрели железнодорожные билеты, могут вернуть деньги в полном объеме. Электронные билеты возвращаются через сайт компании.