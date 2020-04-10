По инициативе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запущен портал Uydaqoling.uz («Оставайтесь дома»), на котором собрана информация о цифровых сервисах и услугах, которыми можно воспользоваться дистанционно.

Портал разработан Единым интегратором UZINFOCOM при поддержке технопарка IT Park, сообщили «Газете.uz» в UZINFOCOM.

Сервисы на портале сгруппированы по темам и жизненным ситуациям, а также по регионам страны.

На момент публикации он объединял более 200 ресурсов, позволяющих заказать продукты питания, еду, лекарства и другие товары, пройти обучение и заняться саморазвитием, получить медицинскую консультацию, найти работу, принять участие в конкурсах и благотворительности, оплатить разные услуги. Здесь же есть ссылки на сервисы для развлечения и отдыха, сайты о кулинарии и другие,