Биотехнологи Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана разработали тест-систему для обнаружения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты начали работу над тестами около месяца назад, когда стала очевидной опасность появления вируса в республике, отмечается в сообщении.

Тест-система основана на анализе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) трех участков генома вируса COVID-19. Как отмечает Мининновации, это отличительная особенность созданной в Узбекистане тест-системы, так как имеющиеся сейчас в распоряжении служб тесты основаны на анализе только одного участка.

Средства диагностики разрабатывались с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, говорится в сообщении.

Последовательность генома вируса была определена еще в январе китайскими учеными, и она легла в основу всех используемых тест-систем, в том числе созданной в Узбекистане.





«Согласно рекомендациям ВОЗ сначала в качестве первичного теста делается тест на коронавирус, а затем для его подтверждения необходимо провести тесты на еще два участка генома COVID-19, — рассказал один из разработчиков тест-системы, доктор биологических наук Алишер Абдуллаев.

Заключительная стадия выявления вируса, по словам ученого, состоит в секвенировании обнаруженного штамма — это важно знать для определения степени мутирования вируса. «Как и любой другой быстро распространяющийся вирус COVID-19 подвержен мутациям», — отметил Алишер Абдуллаев.

Для использования этих систем диагностирования необходимо взять образец из носоглотки человека, так как именно там наблюдается наибольшее скопление вируса. Далее выделяется РНК вируса, переводится в ДНК форму и ставится ПЦР-анализ — вся процедура занимает около 5−6 часов. Это, как отметили разработчики, не экспресс-тест, а полноценный тест который можно использовать только в специализированных лабораториях.

Перед производством разработанную систему нужно зарегистрировать. В Центре передовых технологий есть участок по производству диагностических систем, где сейчас работает один из стартапов центра — «БиоТестЛаб».

В Центре передовых технологий отметили помощь в создании местной тест-системы посольства Узбекистана в США, которое организовало доставку положительных контрольных образцов американского производства.