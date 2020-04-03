Рост экономики Узбекистана в 2020 году замедлится из-за пандемии COVID-19 и снижения цен на природный газ и медь, но увеличение объема инвестиций в сочетании с ростом промышленности и сельского хозяйства, как ожидается, будут способствовать восстановлению экономики в 2021 году. Это следует из нового отчета Азиатского банка развития, сообщили «Газете.uz» в представительстве АБР в стране.

АБР прогнозирует рост валового внутреннего продукта Узбекистана в этом году на уровне 4,7% (в 2019 — 5,6%), а в 2021 году — до 5,8%, так как реформы будут стимулировать рост в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.

«Хотя мы еще не знаем всех масштабов воздействия пандемии, правительство Узбекистана принимает важные и надлежащие меры для поддержания своей программы реформ и сокращения времени, необходимого для восстановления экономики после замедления», — отметила директор представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

В АБР ожидают, что инвестиции будут оставаться основной движущей силой роста в 2020 и 2021 годах, отражая при этом улучшение государственных инвестиций в развитие городской инфраструктуры и производственных мощностей. Эксперты также прогнозируют увеличение частного потребления в связи с периодическим ростом заработной платы и замедлением инфляции, несмотря на негативное влияние обесценивания валюты в России на денежные переводы.

По прогнозам АБР, в 2020 году инфляция снизится до 13%, а в 2021 году — до 10%, поскольку Центральный банк постепенно переходит на инфляционное таргетирование, а ужесточение бюджетно-налоговой политики вместе с проведением реформ сократит темпы роста кредита. Однако запланированное повышение цен на электроэнергию и природный газ, а также дерегулирование цен в сельском хозяйстве сохранят инфляционное давление, отмечают эксперты.

АБР ожидает, что экспорт природного газа и меди в 2020 году сократится, что компенсируется увеличением экспорта золота. В 2021 году экспорт должен расшириться за счет структурных реформ в сельском хозяйстве, улучшения инфраструктуры сферы услуг и промышленности и увеличения внешнего спроса на природный газ. Эта тенденция, как полагают эксперты, должна уменьшить дефицит текущего счета.

В отчете подчеркивается необходимость продолжения усилий по сдерживанию инфляции, поскольку Узбекистан находится в процессе комплексных реформ для перехода на рыночную экономику. АБР предлагает консолидацию кредитного рынка и сглаживание корректировок цен на электроэнергию и другие коммунальные услуги с целевыми компенсациями, чтобы смягчить их влияние на социально-уязвимые слои населения.

Для дальнейшего сдерживания инфляции АБР предлагает правительству продолжать поощрять участие частного сектора в отраслях транспорта, образования и здравоохранения, а также оптимизировать процедуры таможенного оформления, чтобы избежать роста цен на импорт.