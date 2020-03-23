С 24 марта в Ташкенте временно приостанавливается работа всех рынков (непродовольственных товаров, строительных, автомобильного, бытовой техники и других) и торговых комплексов, независимо от их формы собственности, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Работать продолжат только дехканские рынки, супермаркеты и магазины продовольствия. Кроме того, работать будут больницы, поликлиники и аптеки.

Пункты общественного питания могут работать, не принимая посетителей, только на условиях выноса или доставки блюд. Предпринимателям сферы общепита рекомендовано развивать услуги доставки.