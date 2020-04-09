Рост ВВП Узбекистана по итогам 2020 года может составить 1,6% (в 2019 году — 5,6%) в результате значительного сокращения объема внешней торговли и масштабных экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса, следует из нового экономического обзора Всемирного банка, посвященном странам Европы и Центральной Азии (PDF). В начале года ВБ прогнозировал Узбекистану рост в 5,7%.

«Вспышка COVID-19 наносит серьезный ущерб экономике Узбекистана и переходу страны к рыночным отношениям», — говорится в обзоре.

При этом, по прогнозу ВБ, спрос на экспорт золота и продовольствия останется высоким, но может быть подвержен значительной волатильности цен. Годовая инфляция, как ожидают аналитики, из-за сбоев в цепи поставок и более высоких цен на продукты составит 15,8%.

Больше всего от кризиса страдают туристический сектор, садоводство и сфера услуг, отмечается в обзоре. Неопределенные экономические условия также скажутся на привлечении иностранных инвестиций.

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ВБ прогнозирует, что объем денежных переводов, которые являются жизненно важным источником дохода для многих семей, сократится более чем на 50%. Влияние вспышки COVID-19 на рост доходов и объем денежных переводов, вероятно, приведет к повышению уровня бедности в 2020 году, считают аналитики.

«Макроэкономические резервы Узбекистана, системы социальной защиты и общественные институты, а также меры антикризисной политики, как ожидается, помогут смягчить наихудшие последствия кризиса для бедных» — подчеркивается в обзоре.

В регионе

Вспышка коронавируса прервала начавшийся в 2020 году процесс восстановления экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии.

«Характер воздействия пандемии коронавируса на экономический рост в регионе будет зависеть от того, как будет развиваться вспышка заболевания. Если ее удастся по большому счету обуздать к середине года, и меры, призванные остановить распространение вируса, в том числе карантин, ограничения на поездки и закрытие межгосударственных границ, будут отменены, то можно ожидать возобновления экономической активности, восстановления функционирования производственно-сбытовых цепей, восстановления и стабилизации финансовых рынков и цен на сырьевые товары», — считают в ВБ.

Если усилия по обузданию вспышки заболевания продолжатся и в третьем квартале года, последствия для экономического роста окажутся более тяжелыми. «В любом случае регион ждет рецессия», — говорится в обзоре.

«Между выгодами для охраны здоровья от мер по замедлению распространения заболевания и их экономическими издержками существует точка равновесия. В эти трудные времена политикам необходимо принимать решительные меры по спасению жизни людей и осуществлению инвестиций в системы здравоохранения их стран — и в то же время сводить к минимуму экономические издержки: укреплять системы социальной защиты самых уязвимых слоев населения, поддерживать частный сектор краткосрочными кредитами, налоговыми льготами или субсидиями, а также быть готовыми к снижению процентных ставок и вливанию ликвидности для восстановления финансовой стабильности и повышения предпринимательской уверенности», — отметили в ВБ.

Прогноз экономического роста стран СНГ

  1. Армения: 1,7% (в 2019 — 7,6%);
  2. Азербайджан: -0,2% (в 2019 — 2,2%);
  3. Беларусь: -4% (в 2019 — 1,2%);
  4. Казахстан: -0,8% (в 2019 — 4,5%);
  5. Кыргызстан: 0,4% (в 2019 — 4,5%);
  6. Молдова: -0,1% (в 2019 — 3,6%);
  7. Россия: -1% (в 2019 — 1,3%);
  8. Таджикистан: 1% (в 2019 — 7,5%);
  9. Украина: -3,5% (в 2019 — 3,2%).