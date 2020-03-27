С 10:00 27 марта между областями Узбекистана остановлено движение всех видов транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы, авиа- и железнодорожный транспорт, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МВД.

Исключение действует только для грузовых перевозок. Передвижение незарегистрированных лиц в грузовых автомобилях также не допускается, уточняет Министерство транспорта.

«Просим граждан не выходить на улицу без особой надобности, а также не покидать зоны проживания. Вышеуказанные меры предназначены для предотвращения распростронения опасного вируса и охраны здоровья каждого гражданина нашей страны», — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось о закрытии въезда и выезда из Ташкента, Андижана, Намангана, Самарканда, Карши, Гулистана, Бухары и Навои.