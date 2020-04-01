Правительство Узбекистана запросило у Азиатского банка развития (АБР) до 1 млрд долларов на поддержку бюджета из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Механизмы поддержки банком партнеров для смягчения воздействия пандемии на социально-экономическую ситуацию в стране обсудили 1 апреля вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и президент АБР Масацугу Асакава в формате видеоконференции.

По данным пресс-службы МИВТ, президент АБР сообщил, что будут приложены «все усилия для ускорения процедуры согласования и выделения средств финансового содействия».

АБР уже одобрил выделение гранта в размере 200 тысяч долларов на медицинские нужды Узбекистана, связанные с распространением вируса. «Также банком рассматривается перспектива мобилизации дополнительных средств с их направлением на комплексную поддержку системы здравоохранения», — добавили в министерстве.

Напомним, в Узбекистане создан антикризисный фонд с капиталом 10 трлн сумов по преодолению последствий COVID-19. Правительству страны было поручено привлечь в 2020 году внешние заимствования в объеме до 1 млрд долларов для финансирования госбюджета и антикризисного фонда.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания в правительстве также заявлял, что девальвация национальных валют основных торговых партнеров республики из-за пандемии коронавируса снизит валютные поступления в страну, а падение цен на нефть может сократить выручку от экспорта газа.