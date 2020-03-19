Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта подписал указ «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений». Ранее мы писали о деталях пакета антикризисных мер для поддержки экономики, бизнеса и финансовой устойчивости.

В сфере обеспечения достойного уровня жизни населения и его социальной защиты в месячный срок намечено сформировать перечень дополнительных инфраструктурных проектов в регионах страны на 2020 год. Они будут финансироваться за счет средств Антикризисного фонда и предусматривать строительство, реконструкцию и ремонт:

объектов инфраструктуры малых промышленных зон — на сумму 400 млрд сумов;

улиц городов и населенных пунктов, текущий ремонт дорог общего пользования — 1 трлн сумов;

объектов водоснабжения и канализации — 500 млрд сумов;

объектов ирригации и мелиорации — 400 млрд сумов;

объектов здравоохранения — 500 млрд сумов;

школ и других объектов социальной сферы — 800 млрд сумов;

других объектов, обеспечивающих повышение экономической активности и расширение занятости, в том числе расширение объемов ипотечного кредитования.

Для усиления социальной защищенности и поддержания уровня доходов населения указом установлено, что:

родителям (лицам, их заменяющим, опекунам, попечителям), помещенным в карантин в связи с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение, а также лицам, осуществляющим уход за их ребенком в возрасте до 14 лет, выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы;

запрещается расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником, являющимся родителем (лицом, их заменяющим, опекуном, попечителем) ребенка, зараженного коронавирусом или помещенного в карантин, а также не достигшего 14-летнего возраста.





Фото: Окил Гуломов / УзА.

С 1 апреля планируется увеличить на 10% количество получателей пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет и материальной помощи. В результате число получателей пособий должно увеличиться с 595,4 до 655 тысяч, объем расходов бюджета увеличивается на 210,5 млрд сумов в год.

Кроме того, документ предусматривает введение ежедневной доплаты в размере 6% от месячного должностного оклада медицинским, санитарно-эпидемиологическим и другим работникам на период их привлечения к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса. В итоге 5482 сотрудника системы здравоохранения (включая 1280 врачей), привлеченных к борьбе с COVID-19, получат в общем объеме 20 млрд сумов в месяц. Врач, привлеченный к указанным мероприятиям, будет дополнительно получать 160 тысяч сумов в день.

Указом поручено обеспечить своевременную выплату заработной платы 1,04 миллиона работников 17,8 тысячи дошкольных, общих средних, средних специальных и высших образовательных учреждений, спортивных и культурных учреждений, финансируемых из госбюджета и приостановивших свою деятельность. Ежемесячный фонд оплаты труда составляет 2,1 трлн сумов.

За счет средств Антикризисного фонда будут выделяться беспроцентные ссуды для выплаты заработной платы субъектам предпринимательства, приостановившим свою деятельность в связи с объявлением карантина.

Минфин и Минтруда совместно с Министерством здравоохранения в недельный срок должны организовать упрощенную систему выдачи населению документов о временной нетрудоспособности.

Минтруда в течение недели поручено внедрить порядок, в соответствии с которым:

в период приостановления работы ДОО и школ родителям (лицам, их заменяющим, опекунам, попечителям) воспитанников ДОО и учащихся начальных классов предоставляется ежегодный отпуск (в том числе проработавшим менее шести месяцев), независимо от графика использования ежегодного отпуска;

(в том числе проработавшим менее шести месяцев), в период действия карантинных мер работодатели могут переводить работников, особенно беременных женщин, пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и страдающих хроническими заболеваниями, с их согласия, на дистанционный метод работы, гибкий рабочий график или на работу на дому (для минимизации риска распространения вируса).

Документом предусмотрено установление мониторинга за объемами производства сырьевых ресурсов для производства потребительских товаров с принятием мер по увеличению объемов выставления их на биржу для загрузки производственных мощностей.





В 10-дневный срок должен быть определен перечень и необходимые объемы продовольственных товаров для закупа по импорту и осуществления интервенции Комитетом по управлению государственными резервами при Кабинете Министров.

Ожидается, что государственные интервенции на потребительском рынке позволят за счет рыночных механизмов без применения «ручных методов» ценового регулирования стабилизировать цены в период возникновения ценовых шоков в связи с повышением спроса.

Указом поручается установить ежедневный мониторинг цен на рынках и жесткий контроль за недопущением искусственного завышения цен на социально-значимые продовольственные товары, создания дефицита и ажиотажного спроса на них.

Госкомрезерв должен обеспечить реализацию продовольственных товаров на основе договоров или через биржевые торги по свободной цене и в количестве, необходимом для насыщения рынка, а также стабилизации цен на продукцию.

На Министерство информационных технологий и коммуникаций возложена задача по обеспечению стабильного функционирования телекоммуникационной инфраструктуры с учетом возрастающей нагрузки, а также бесперебойной работе «горячих линий» по приему обращений населения и бизнеса.

В условиях снижения деловой активности Фонду общественных работ из Антикризисного фонда будет выделено дополнительно 200 млрд сумов. Эти средства будут направлены на трудоустройство, строительство дополнительных объектов инфраструктуры в махаллях. Государственному фонду по поддержке предпринимательской деятельности будет выделено дополнительно 500 млрд сумов для содействия субъектам бизнеса, создающим рабочие места.